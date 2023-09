Am Donnerstag wird es in Mülheim laut: 36 Sirenen werden getestet.

Probealarm Sirenenwarntag in Mülheim: Was Bürger vorab wissen müssen

Mülheim. Am 14. September sollen bundesweit wieder Probealarme ausgelöst werden, um die Warnsysteme zu testen. Wie sich das bemerkbar machen wird.

Jährlich findet am zweiten Donnerstag im September der bundesweite Warntag zur Testung von Sirenen und der Warnsysteme wie der App „Nina“ statt. Dieses Jahr ertönen die Sirenen am 14. September um 11 Uhr, in Mülheim sind es laut Angaben der Feuerwehr 36 Stück.

Das Auslösen des Probealarms soll der Erprobung von Ernstfällen dienen. Hierzu wird an dem Tag eine Probewarnung in Form einer Meldung samt akustischem Signal an Bürgerinnen und Bürger gesendet.

Mülheimer Feuerwehr entwarnt: Kein Grund zur Besorgnis

Die Entwarnung gibt es relativ schnell – gegen 11.45 Uhr soll der Probealarm aufgehoben werden. Hierbei gilt es laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu beachten, dass eine Entwarnung per SMS derzeit noch getestet wird und es deshalb keinen Grund zur Besorgnis gibt, falls sie nicht auf dem Smartphone erscheint.

Es empfiehlt sich daher für alle Bürger, die Warn-App „Nina“ auf das Smartphone oder vergleichbare Geräte zu downloaden und sich über diese auf dem Laufenden zu halten. Zum Vormerken: Der nächste Warntag findet am 12. September 2024 statt.

