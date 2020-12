Fällt Silvester im Coronajahr 2020 ruhig und bescheiden aus? Oder wird vielleicht doch geballert? Ob und wie der Jahreswechsel gefeiert werden kann, ist nicht abschließend geklärt. Anfang der Woche hatte sich Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz (CDU) zu dem Thema mit Amtskollegen umliegender Städte ausgetauscht. Am Donnerstag tagt nun der städtischen Krisenstab dazu. Laut Stadtsprecher Volker Wiebels steht allerdings schon fest, dass in der Ruhrstadt kein grundsätzliches Böllerverbot ausgesprochen wird.

Bund und Länder konnten sich – trotz nach wie vor hoher Infektionszahlen – nicht zu einem Verkaufsverbot durchringen. Für die Kommunen sei es daher schwierig, das Knallen an Silvester komplett zu untersagen. In diesem Punkt herrsche „Einigkeit“ unter den Oberbürgermeistern. Es sei allerdings möglich, dass Feuerwerk an „Hotspots“ per Allgemeinverfügung zu verbieten, sagt Wiebels. „Zum Beispiel in dicht besiedelten Bereichen.“

Stadt hätte Probleme, ein flächendeckendes Verbot zu kontrollieren

Ein flächendeckendes Verbot hätte die Stadt auch deshalb vor Probleme gestellt, „weil es nicht zu kontrollieren ist“. Man hoffe, dass trotzdem möglichst viele Bürger aufs Böllern verzichten und sich vor allem an die Kontaktbeschränkungen halten. Die Erfahrung zeige: „Die meisten Menschen folgen unseren Empfehlungen. Sie wissen, dass es eine lebensgefährliche Krankheit ist.“ Leider gebe es immer auch jene, die Ratschläge nicht befolgen. „In größeren Gruppen aber darf sich niemand treffen“, wiederholt der Stadtsprecher.