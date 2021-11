Siemens schickt von Mülheim aus Elektrolyseur nach Bayern

Mülheim. Ein Groß-Gerät für die Energiewende: Drei Schwerlasttransporter bringen den im Mülheimer Siemens-Werk vorgefertigten Elektrolyseur nach Bayern.

„Grüner“ Wasserstoff wird eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen. Um diesen Wasserstoff herzustellen, bedarf es leistungsfähiger Elektrolyseure. Drei Schwerlasttransporter brachten jetzt den im Mülheimer Werk von Siemens Energy vorgefertigten Elektrolyseur nach Wunsiedel in Bayern.

Die Anlage ermöglicht es, durch elektrische Energie Wasser aufzuspalten, um Wasserstoff zu produzieren. Mülheim als größter Siemens-Standort in NRW will sich auf diesem Feld behaupten. Bei dem Projekt in Wunsiedel komme die neueste und leistungsstärkste Produktlinie aus dem Siemens Energy Elektrolyse-Portfolio erstmalig zum kommerziellen Einsatz, so das Unternehmen.

In Bayern wird das Gerät aus erneuerbarem Strom und Wasser jährlich bis zu 1350 Tonnen grünen Wasserstoff für Anwendungen in Industrie und Mobilität in der Region erzeugen. Das entspricht laut Siemens CO 2 -Einsparungen von bis zu 13.500 Tonnen. Die Inbetriebnahme des Elektrolyseurs soll im Sommer 2022 erfolgen.

Der Elektrolyseur wiegt drei mal 22 Tonnen, hat die Maße: 8 x 7.5 x 3.7 Meter und einen Leistungsbedarf von 8.75 MW.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim