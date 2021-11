Das Impfen in den Einkaufszentren wird gut angenommen, die Nachfrage ist auch in Mülheim gut.

Impfen in Mülheim Shoppen und dann impfen lassen ist in Mülheim erfolgreich

Mülheim. Impfen in Einkaufszentren wird gut angenommen, die Nachfrage ist gut. Im Mülheimer Rhein-Ruhr-Zentrum wird ab 2022 zweimal wöchentlich geimpft.

Einkaufen und impfen lassen – einfacher geht es nicht. Das Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) unterstützt die Impfkampagne zusammen mit dem DRK und impft jeden Freitag von 12 bis 18 Uhr. Diese Impfaktion ist vorerst bis zum 30. April 2022 fest eingeplant.

Center-Manager Edin Ahmetovic freut sich über die hohe Nachfrage: „Da der Andrang so groß ist, wollen wir das Impfen ab Januar auf zwei Tage pro Woche ausdehnen“, sagte er. Bei den vergangenen drei Impfterminen wurden insgesamt 1500 Personen geimpft, allein am vergangenen Freitag waren es laut Ahmetovic 700 Impfungen.

Auch am kommenden Freitag, 3. Dezember wird wieder im RRZ geimpft, von 12 bis 18 Uhr (Einlass bis 17.30 Uhr) in der ehemaligen Boecker-Filiale im ersten Stock. Am Samstag, 4. Dezember (auch 11. und 18. Dezember), wird wieder im Forum Mülheim am Hans-Böckler-Platz von 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17.30 Uhr) geimpft, und zwar im 1. OG, im ehemaligen Ladenlokal „Mister&Lady“. In beiden Zentren finden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen statt.

