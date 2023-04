Selbst Pferd nimmt an Mülheims „1000-Herzen-Wanderung“ teil

Wanderschuhe an – und ab auf die Strecke: Am Sonntag startete in Mülheim erneut die Benefizveranstaltung „1000 Herzen Wander-Challenge“.

Wer am Sonntag Lust hatte, die Wanderschuhe zu schnüren und für den guten Zweck ein paar Kilometer zu Fuß zurückzulegen, hatte dazu bei der zweiten Auflage der „1000 Herzen Wander-Challenge“ Gelegenheit. Start und Ziel war das Müga-Gelände am Schloß Broich in Mülheim. Je nach Motivation und Sportlichkeit konnte 19 oder 8 Kilometer bewältigt werden. Ziel des von Kardiologen des St. Marien-Hospitals initiierten Sportevents ist es, Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen – die Einnahmen fließen in verschiedenste Bewegungsangebote.

Bevor sich die Teilnehmenden auf die Strecke machen, können sie an diesem Morgen verschiedene Stände besuchen, sich zum Beispiel bei AOK, Bunert oder Contilia informieren. Pünktlich zum ersten Start um 9 Uhr kommt die Sonne raus, Musik schallt aus den Boxen und ein Moderator begleitet die Wanderer ein Stückchen. Unter den über 1000 Teilnehmenden befinden sich nur vereinzelt Kinder – doch so mancher Vierbeiner ist zu sehen. Bei der 19-Kilometer Strecke versucht sogar ein Pferd sein Glück. . .

Mülheimerin: „Mein Vater ist Herzpatient, daher weiß ich, was Bewegung ausmacht“

Cord Becker und seine Partnerin Andrea Sroczynski haben sich für die 8 Kilometer-Strecke entschieden; um 11 Uhr ist Startbeginn. Sie sind gut ausgestattet und freuen sich: „Wandern ist unser Ding, wir machen das auch in der Freizeit gern“, so die 50-Jährige. Sie sind regelmäßig sportlich unterwegs, haben keine gesundheitlichen Probleme – und das soll auch so bleiben: „Mein Vater ist Herzpatient, deshalb weiß ich, was Bewegung ausmacht“, erzählt Srocynski. Cord Becker gefällt die Atmosphäre solcher Events, die durch die Menge an Menschen und die Musik entstehe.

Adriana Wengel ist aus der Schweiz nach Deutschland gezogen und wohnt mittlerweile seit vier Jahren in Mülheim. Ausgestattet mit einem Babyjogger bestreitet die 34-Jährige die acht Kilometer mit ihren beiden Kindern (4 und 1): „Ich möchte ihnen ein gutes Beispiel sein und zusätzlich etwas Gutes tun.“ Während es sich die Einjährige im Babyjogger gemütlich macht, soll die Vierjährige auch ein bisschen aktiv werden und einen Teil der Strecke selbst laufen.

Auch Sportuninteressierte nehmen an der 1000 Herzen Wander-Challenge teil

Nicht nur Sportbegeisterte finden den Weg zur „1000 Herzen Wander-Challenge“. Bettina Herrmann hat bisher wenig mit Sport am Hut: „Ich möchte in Zukunft aber mehr machen. Das ist sozusagen mein Einstieg, der gute Zweck ist dabei ein positiver Nebeneffekt“, so die 60-Jährige.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Bunert Events GmbH: „Wir haben schon mehrere verschiedene Veranstaltungen mit dem Thema Gesundheit organisiert – warum dann nicht auch in Mülheim“, so der Veranstalter Christian Hengmith.

