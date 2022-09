„SelberMachen“: Wo junge Mülheimer zu Performern werden

Mülheim. Ein Theaterworkshop für Jugendliche findet im Mülheimer Ringlokschuppen in den Herbstferien statt: Noch sind Plätze frei. Was noch angeboten wird.

Der Ringlokschuppen organisiert unter der Überschrift „SelberMachen“ schon seit einigen Jahren künstlerische Workshops für Kinder und Jugendliche sowie Mehrgenerationen-Projekte. Auch in diesem Halbjahr gibt es wieder spannende Angebote. In den Herbstferien, vom 4. bis 7. Oktober, lädt ein Performancekünstler Zehn- bis 14-Jährige dazu ein, ihr Darstellungstalent zu erproben. Noch sind einige Plätze frei.

„Regeln brechen“ nennt sich der kostenlose Ferien-Kurs mit Christopher Weymann. An vier Tagen, jeweils von 9 bis 14 Uhr, beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen mit den Regeln im Leben - auch mit den ungeschriebenen Regeln. „Performancekünstler sind richtige Regelbruch-Forscher. Ganz oft brechen sie Regeln im Namen der Kunst und erforschen dann, was passiert“, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer schauen sich zunächst die Performancekunst von der Künstlerin Yoko Ono oder dem Fundus Theater (Hamburg) an, werden dann aber eigene Performances entwickeln, bei denen sie Regeln brechen. Alle Teilnehmer sollten an jedem Termin dabei sein. Anmeldung unter: selbermachen@ringlokschuppen.de.

Tanztheaterprojekt für Laien: Noch Männer aus Mülheim gesucht

Am 22. Oktober startet laut Daniela Georgieva, Kunst- und Kulturvermittlerin im Ringlokschuppen, das Mehrgenerationen-Tanztheater-Projekt „Potere“ mit der Choreographin und Tanzpädagogin Eloisa Mirabassi. Es richtet sich an Interessierte ab 18 Jahren - mit und ohne Schauspielerfahrung. Das Thema: Macht und Machtmissbrauch. Persönliche Erfahrungen der Teilnehmer werden in Bewegungssprache oder kleine Texte übersetzt.

„Für dieses Projekt haben sich genug Frauen angemeldet, wir suchen aber dringend noch Männer zwischen 20 und 40 Jahren, die mitmachen“, so Georgieva. Immer samstags (10 bis 13 Uhr) erhalten diese in der Turnhalle an der Bülowstraße 31 ein kostenloses Tanztraining und proben danach mit der Mehrgenerationen-Gruppe.

Theaterprojekt bringt Jugendliche aus Mülheim und Den Haag zusammen

„Truth or dare“ heißt ein multimediales Kunst- und Theaterprojekt für junge Leute in Kooperation mit dem Theaterhuis in Den Haag. Es wird geleitet von Patricia Carolin Mai und Meriel Brütting. 30 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren - aus Holland und aus Deutschland - sollen über acht Monate hinweg das, was sie bewegt, „in Sprache fassen und mit Körpersprache ausdrücken“, so Daniela Georgieva. „Wir wollen deutlich machen, wie Kunst, Theater oder Tanz Grenzen überwinden. Über Videos oder Social Media werden wir uns gegenseitig auf dem aktuellen Stand der Probenarbeit halten und uns Botschaften senden.“ Geprobt wird an einem Wochenende im Monat (ab 12. November). Eine Aufführung in Mülheim ist für Juli 2023 geplant.

Weitere Informationen unter www.ringlokschuppen.ruhr oder bei Daniela Georgieva unter 0208 9931654.

