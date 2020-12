SEK nimmt zwei Männer in Mülheimer Wohnung fest

Mülheim. 25-jähriger Mülheimer soll in einer Wohnung in Monheim mit einer Axt gewütet und seine Ex-Freundin bedroht haben.

Ein Sondereinsatz-Kommando der Polizei (SEK) hat am frühen Montagabend (7. 12.) zwei Männer in einer Wohnung in der Kaiserstraße in der Mülheimer Innenstadt vorläufig festgenommen.

Nach den Angaben der Polizei Mülheim/Essen wird der 25-jährige Mülheimer beschuldigt, am Montagvormittag in einer Wohnung in Monheim (Kreis Mettmann) mit einer Axt gewütet zu haben. Er soll dort seine frühere Freundin bedroht und in der Wohnung mit der Axt „alles zerlegt“ haben, so ein Sprecher. Verletzt habe er seine Ex-Freundin aber nicht.

Zwei Festnahmen durch SEK-Beamte

Dann soll der 25-Jährige von der Frau abgelassen und die Wohnung in Monheim verlassen haben. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei dann Tagesverlauf nach Mülheim. Die Polizei machte den Verdächtigen in der Wohnung eines Bekannten in der Kaiserstraße ausfindig. Dort erfolgte gegen 18.15 Uhr am Montagabend der Zugriff durch das herbeigerufene Sondereinsatzkommando. Die SEK-Beamten nahmen sowohl den 25-jährigen Hauptverdächtigen als auch seinen Bekannten vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.