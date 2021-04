Seit Dienstag: Saarner freuen sich über neuen Edeka-Markt

Mülheim. Am Dienstag eröffnete der neue Edeka-Markt im Saarn-Center. Dafür hat das Unternehmen jede Menge Geld in die Hand genommen.

Lange haben die Saarner auf einen neuen Lebensmittelhändler am Eingang ihres Dorfs warten müssen, seit sich Tengelmann aus dem Saarn-Center zurückgezogen hatte. Seit Dienstagmorgen hat das Warten ein Ende.

Die Freude über die Eröffnung des neuen Edeka-Marktes ist vielen Kunden anzumerken. Gerade für ältere Menschen ist der Weg zu den anderen Händlern an der Düsseldorfer Straße zu weit. Für sie ist die Neueröffnung ein Segen. „Es kommen tatsächlich sehr viele Kunden zu Fuß“, hat auch Geschäftsführer Falk Paschmann nach dem ersten Tag beobachtet.

Edeka investierte fünf Millionen Euro in den neuen Standort

Falk Paschmann (32) Geschäftsführer von Edeka Paschmann. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Genau für diese Menschen hat Edeka Paschmann fünf Millionen Euro in den neuen Standort investiert. „Zuhause im Dorf Saarn“, lautet der Slogan. Freilich freuen sich die „Paschmänner“ auch über jeden Kunden aus anderen Teilen Mülheims, erste Ansprechpartner sind aber die Saarner selbst.

Hie und da wird noch gewerkelt. Unter anderem ist der hintere Teil des Parkplatzes noch nicht fertiggestellt, was aber angesichts der aktuell reduzierten Anzahl an Kunden ein Stück weit zu verschmerzen ist. „Mit dem Außenbereich sind wir in allerspätestens drei bis vier Wochen fertig“, verspricht Paschmann. Drinnen ist ohnehin bereits alles vorbereitet für das Einkaufsvergnügen der Kunden.

Frischer Fisch ist in Saarn besonders gefragt

Besonders nachgefragt war vor allem eine Fischtheke. „Ich habe schon mehrfach gehört, dass die Leute froh sind, dass es endlich wieder frischen Fisch in Saarn gibt.“