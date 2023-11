Mülheim. Kaninchen Frieda soll erleben, „dass Partnerschaft schön sein kann“, so das Mülheimer Tierheim-Team. Wer kann ihr Platz und Gesellschaft bieten?

Das Mülheimer Tierheim sucht ein geeignetes Zuhause für die Kaninchendame Frieda. Doch das niedliche weiße Tierchen mit den schwarzen Ohren hat offenbar so seine Eigenheiten.

Frieda sei Anfang 2021 geboren, schreibt Tierheim-Leiterin Gabi Lanfers. „Sie hat sich in ihrem vorherigen Zuhause nicht mit dem anderen Kaninchen verstanden.“ Nun sucht das Team für Frieda eine neue Bleibe mit einem kastrierten Kaninchenbock, „der ihr zeigt, dass Partnerschaft schön sein kann“.

Mülheimer Tierheim möchte Kaninchen vermitteln - gerne mit Freilauf

Sie sollte möglichst viel Platz in ihrem künftigen Zuhause haben und auch einiges an Rückzugsmöglichkeiten. Da die Kaninchen im Mülheimer Tierheim in beheizten Räumlichkeiten untergebracht sind, können sie nicht mehr in ein Außengehege ziehen. Ab dem Frühjahr würde sich Frieda aber bestimmt über Freilauf freuen.

Die Kaninchendame ist geimpft worden. Wer sie kennenlernen möchte kann einen Termin im Tierheim Mülheim vereinbaren.

Interessierte erreichen das Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße 35 unter 0208/37 22 11.

