Mülheim. Feuerwehr rückt aus zum Brand im Dümptener Wittkamp Park. Fast 200 Quadratmeter der Anlage sind betroffen. Polizei ermittelt zu Ursache und Täter.

Ein schwieriger Einsatz für Mülheims Feuerwehr am Donnerstag zur späteren Stunde. Gegen 16.30 Uhr geht die Meldung an die Leitstelle: Brand im Dümptener Wittkamp Park. Das Ausmaß: fast 200 Quadratmeter der Anlage sind betroffen.

Schwer zugänglich war zudem der Bereich, so dass weitere Einsatzkräfte nachalarmiert wurden. Mit zwei Strahlrohren musste die Feuerwehr an den Vegetationsbrand heran und dafür eine rund 350 Meter lange Wasserversorgung legen.

Mülheimer Polizei ermittelt zu den möglichen Tätern

Nachdem der Hauptbrand im Griff war, nahm man kleinere Brandstellen ins Visier. „Die Brandfläche großzügig bewässert und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert“, schildern die Einsatzkräfte. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz im Waldstück beendet werden. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Was hatte zu dem Brand geführt und wer waren die Täter? Am Brandort wurden Böller gefunden, doch ob diese die Ursache waren, steht nicht fest. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Die Feuerwehr kann zu den laufenden Ermittlungen derzeit nur soviel sagen: Es handelt sich um einen unsachgemäßen Umgang mit Feuer.

