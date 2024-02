Schwerer Verkehrsunfall in Mülheim: Zwei Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friesenstraße in Mülheim wurden am Freitagmorgen zwei Autofahrer verletzt. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden (Archivbild).

Mülheim Bei einem Verkehrsunfall in Mülheim-Styrum wurden am frühen Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Die Friesenstraße war zeitweise gesperrt.

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Friesenstraße in Mülheim-Styrum. Zwei Autofahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Straßensperrungen beeinträchtigten noch Stunden später den Verkehr.

Wie Polizei und Feuerwehr melden, passierte der Unfall am frühen Morgen auf der Friesenstraße im Bereich der A40-Anschlussstelle Mülheim an der Ruhr. Zwei Pkw waren beteiligt, ein BMW und ein Kia, in denen jeweils eine Person saß. Beide Autofahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in umliegende Kliniken gebracht.

Schwerer Verkehrsunfall in Mülheim: Friesenstraße zeitweise gesperrt

Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab, verhinderten das Auslaufen von Treibstoff und stellten den Brandschutz sicher. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Friesenstraße war am Freitagmorgen aufgrund des Unfalls zeitweise gesperrt.

