Schwerer Unfall mit Verletzten in Mülheim - B 1 war gesperrt

Mülheim. Nach einem Auffahrunfall in Mülheim-Heißen musste die B1 teilweise gesperrt werden. Laut ersten Informationen der Polizei gab es drei Verletzte.

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am heutigen Montagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Essener Straße (B1) in Mülheim ereignet, in Höhe der Paul-Kosmalla-Straße. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz. Für die Unfallaufnahme musste die B1 in Richtung der Autobahnauffahrt A40 vorübergehend gesperrt werden. Mittlerweile wurde die Sperrung jedoch wieder aufgehoben. Laut Polizei gibt es vor Ort nur noch „kleinere Einschränkungen“ des Verkehrs.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden mehrere Personen - vermutlich drei Menschen - bei dem Crash verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ob auch Schwerverletzte darunter sind, ist aktuell noch nicht klar.

+++ Wird aktualisiert +++

