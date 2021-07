Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei einem schweren Unfall an der Mintarder Straße in Mülheim.

Mit schweren Folgen hat ein 80-jähriger Autofahrer am vergangenen Freitagabend einen Motorradfahrer übersehen: Der 23-jährige Biker musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beim Anfahren hat der Autofahrer den 23-Jährigen offenbar übersehen

Der Unfall passierte gegen 19.45 Uhr an der Mintarder Straße in Richtung Saarn/Stadtmitte, wo der Autofahrer auf Höhe des Landhauses Dicken am Damm vom rechten Fahrbahn angefahren sein soll. Beim Weg zurück auf die Straße hat der Senior offenbar den 23-jährigen Leichtkraftradfahrer übersehen und angefahren.

Das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den genauen Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden: 0201 829-0.

