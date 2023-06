Neue Erkenntnisse hat die Polizei über den schweren Unfall in Mülheim Mintard gesammelt. So hat es sich zugetragen.

Blaulicht Neues zum Motorradunfall in Mintard: Audi übersah Suzuki

Mülheim. In Mülheim-Mintard sind am Donnerstag ein Audi A4 und eine Suzuki kollidiert. Die Polizei hat nun Klarheit über den genauen Hergang.

Neue Erkenntnisse hat die Polizei über den schweren Verkehrsunfall in Mintard am Donnerstagmorgen, bei dem die Rettungskräfte schließlich einen Hubschrauber orderten, um einen schwer verletzten Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw in ein Duisburger Krankenhaus zu fliegen.

Gegen 7.40 Uhr soll eine 35-jährige Essenerin mit ihrem Audi A4 auf der August-Thyssen-Straße Richtung Mintard unterwegs gewesen sein. An der Kreuzung „Am Stoot“ wollte sie links abbiegen und hatte dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer auf einer Suzuki GSX übersehen.

Motorradfahrer musste mit dem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden

Beide stießen frontal zusammen, der 36-jährige Motorradfahrer wurde dabei über das Auto geschleudert und dadurch schwer verletzt. Die Autofahrerin dagegen nahm nur leichten Schaden.

Feuerwehr und Polizei sperrten die Straße „Am Stoot“, um schnelle Rettungsmaßnahmen gewähren zu können. Während der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Duisburger Krankenhaus geflogen werden musste, konnte die Audi-Fahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim