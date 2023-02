Auf der Moritzstraße in Mülheim-Styrum lag ein Kleinwagen auf dem Dach und drohte die Böschung hinabzustürzen. Die Feuerwehr musste die Tür entfernen, um den Fahrer zu befreien.

Rettungseinsätze Schwere Unfälle in Mülheim - Verletzter steckte im Auto fest

Mülheim. Schwere Verkehrsunfälle mit Verletzten gab es in Mülheim. Gleich zwei Mal krachte es auf der A 40. In Styrum landete ein Kleinwagen auf dem Dach.

Mehrere schwere Verkehrsunfälle haben Polizei und Rettungskräfte am Dienstag in Mülheim auf Trab gehalten. Vom Nachmittag bis in den späten Abend gab es insgesamt drei große Einsätze, berichtet die Feuerwehr.

Mittags gegen 14.20 Uhr gab es auf der Autobahn A 40 in Fahrtrichtung Essen einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Unfallstelle lag in Höhe der Auffahrt Mülheim-Heimaterde. Alle drei Fahrerinnen beziehungsweise Fahrer konnten selbstständig aus ihren Wagen steigen, wurden aber leicht verletzt. Der Rettungsdienst leistete Erstversorgung und brachte eine Patientin ins Krankenhaus. Die A 40 musste während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt werden.

Unfall in Mülheim-Styrum: Fahrer verletzt aus dem Wagen gerettet

Dramatischer stellte sich ein Unfall am Spätnachmittag in Mülheim-Styrum dar. Um 16.49 Uhr wurde die Feuerwehr zur Moritzstraße gerufen: Dort lag ein Kleinwagen auf dem Dach, der Fahrer war eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Das Auto drohte eine Straßenböschung hinabzustürzen. Ersthelfer und Polizeibeamte, die schon vor Ort waren, sicherten den instabilen Pkw. Feuerwehrleute stabilierten den Wagen mit Hilfe einer Seilwinde und eines Stützensystems.

Die Fahrertür musste abgetrennt werden, um den Fahrer zu retten. Weil anfangs nicht klar war, wie schwer er verletzt ist, wurde in Absprache mit der Notärztin auch ein Rettungshubschrauber aus Duisburg alarmiert. Er kam aber nicht zum Einsatz. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A 40 in Höhe der Auffahrt Mülheim-Dümpten krachte es am Dienstagabend. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden, Verletzte gab es nicht. Foto: Feuerwehr Mülheim

Am Dienstagabend um 19.17 Uhr wurde die Feuerwehr erneut auf die A 40 alarmiert. In Fahrtrichtung Essen, auf Höhe der Auffahrt Mülheim-Dümpten, waren zwei Autos zusammengestoßen und mussten abgeschleppt werden. Fünf Personen waren beteiligt, es wurde aber niemand ernsthaft verletzt. Eine Fahrspur musste für die Aufräumarbeiten durch die Polizei für eine knappe Stunde gesperrt werden.

