Schwer gestürzt: Mülheimer E-Bike-Fahrer wurde wiederbelebt

Beim Unfall mit einem E-Bike wurde ein 56-jähriger Mann in Mülheim am Wochenende schwer verletzt (Archivbild).

Mülheim. Ein E-Bike-Fahrer (56) ist nachts in Mülheim schwer gestürzt und musste reanimiert werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und eine Ersthelferin.

Der schwere Sturz eines E-Bike-Fahrers (56) am Wochenende in Mülheim wäre fast tödlich ausgegangen. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zu Samstag, 19. August, gegen 1.15 Uhr auf der Körnerstraße. Die Polizei meldete ihn am Montagmittag, 21. August. Sie sucht Zeuginnen und Zeugen.

Laut Polizeibericht fand ein Passant den gestürzten Radfahrer in der Nacht auf der Körnerstraße. Er alarmierte über den Notruf den Rettungsdienst und die Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 56-Jährige schon bewusstlos und musste reanimiert werden. Ein Notarzt brachte den E-Bike-Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er zur Zeit noch behandelt wird.

E-Bike-Fahrer kollidierte in Mülheim mit geparkten Wagen

Nach bisherigen Ermittlungen ist der 56-Jährige vom Radschnellweg RS1 auf die Körnerstraße abgebogen. Dort kollidierte er aus noch ungeklärten Gründen mit zwei geparkten Wagen und stürzte. Das Verkehrskommissariat hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht jetzt Zeugen sowie eine Ersthelferin, die den Unfallort vor Eintreffen der Polizei bereits verlassen hatte. Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei in Essen.

