Mülheim. Die Schulkinowochen laden auch in Mülheim zum Kino-Besuch ein. In der Filmpassage und im Cinemaxx werden 14 aktuelle Filme gezeigt.

Schulkinowochen in Mülheim: Gespräche mit Filmemachern

Jetzt gibt es noch mehr Informationen: Im Rahmen der 13. Schulkinowochen zeigen das Cinemaxx und die Filmpassage ab dem 23. Januar insgesamt 14 Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken.

Ein besonderes Highlight der Kinotage sind die Begegnungen mit Filmschaffenden. Mit der fantasievollen Neuverfilmung von „Das fliegende Klassenzimmer“ (Klassen 3-6) ist Regisseur Tomy Wigand und Drehbuchautorin Henriette Piper die Adaption von Erich Kästners erfolgreichstem Jugendroman gelungen. Im Anschluss an die Vorführung, am Montag, 27. Januar, um 11 Uhr im Cinemaxx wird Henriette Piper von ihrer Arbeit an dem Film erzählen.

Diskussion mit Umweltexperten

Am 30. Januar findet in der Filmpassage ein Expertengespräch mit Volkmar Keuter, Abteilungsleiter für Photonik/Umwelt am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, zum Film „2040 – Wir retten die Welt!“ (5.-9. Klasse) statt.

Außerdem laufen unter anderem diese Filme in Mülheim: die Kino-Dokumentation „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ (1.-5. Klasse), der deutschen Animationsfilm „Manou – flieg‘ flink!“ (1.-3. Klasse), Caroline Links Buchverfilmung „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (ab 4. Klasse) oder die Romanverfilmung „Deutschstunde“ (ab 10. Klasse) nach Siegfried Lenz.

Schulen können sich jetzt noch anmelden: www.schulkinowochen.nrw.de und 0251-591-3055.