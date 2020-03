Blaulicht Schulbus-Kontrolle in Mülheim: Auch Alkohol war im Spiel

Mülheim. Die Polizei hat in Mülheim und Essen Schulbusse kontrolliert – und dabei zahlreiche Mängel festgestellt. Es gab auch ein Lob für Busfirmen.

Der Verkehrsdienst der Polizei hat in Kooperation mit den Städten Essen und Mülheim sowie einer Berufsgenossenschaft Fahrzeuge des Schülerverkehrs kontrolliert. Zahlreiche Mängel wurden festgestellt.

Wie die Polizei meldet, hat ihr Verkehrsdienst in der vergangene Woche etwa 130 Schulbusse an Schulen und Werkstätten für behinderte Kinder kontrolliert und dabei nicht nur Mängel in der Ausstattung, Ausrüstung und Kennzeichnung festgestellt, sondern gar eine angetrunkene Begleitperson angetroffen.

Insassen in zahlreichen Fällen nicht zweckmäßig gesichert

Die für die Sicherung des Kindes und dessen Rollstuhls verantwortliche Begleitperson war schon am frühen Morgen erheblich alkoholisiert, stellt die Polizei fest. Insbesondere wurden die mangelhafte Sicherung der Insassen und deren Rollstühle bemängelt. Teilweise seien die Sicherheitsgurte zu locker angelegt oder in sich verdreht gewesen. Auch hätten Schultergurte über dem Bauch gelegen.

„Rollstuhlsicherungen waren über Kreuz oder über die Reifen gespannt. Bemängelt wurden zudem eine nicht abgenommene Trittstufen und die Überschreitungen der durch Sachverständige jährlich abzunehmenden Prüfzeiträume der Ladehubbühnen für Rollstühle“, so die Polizei. Insgesamt seien 17 Ordnungswidrigkeiten angezeigt und 19 Verwarnungsgelder erhoben worden. Außerdem fertigten die eingesetzten Beamten 47 Berichte an die Schulträger, die BG Verkehr und die Straßenverkehrsbehörden.

Lob der Polizei: Zahl der gravierenden Verstöße ist geringer geworden

Die Polizei kontrolliert mit der Berufsgenossenschaft und den Städten Essen und Mülheim regelmäßig Fahrzeuge des sogenannten Schülerspezialverkehrs. Polizeihauptkommissar Dirk Schäfer, der für die Kontrollen verantwortlich war, sprach auch ein Lob für die Schulbusunternehmer aus. Insgesamt habe sich die Anzahl der gravierenden Verstöße im Vergleich zu den Kontrollen im vergangenen Quartal um fast die Hälfte reduziert.