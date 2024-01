Schul-Anmeldungen Mülheim: Diese Form ist besonders gefragt

Für Mülheims weiterführende Schulen starten in Kürze die Anmeldetermine. Die Gesamtschulen werden wegen der starken Nachfrage vorgezogen.

Mülheim Wer sein Kind in Mülheim für die weiterführende Schule anmelden will, muss auf baldige Fristen achten. Alle Termine gibt es in unserer Übersicht.

Der Unterrichtsbeginn für das neue Schuljahr ist der 21. August 2024. Wie die Stadt nun mitteilt, stehen die Anmeldetermine für die weiterführenden Schulen bevor. Neben den Fristen gilt es, Folgendes zu beachten: „Von den Erziehungsberechtigten sind ein Anmeldeschein (Schulbesuchsbestätigung), der allen Viertklässlerinnen und Viertklässlern von der Grundschule ausgehändigt wird, und das Halbjahreszeugnis der Klasse vier vorzulegen.“

Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Zahl der Anmeldungen an den Gesamtschulen die Aufnahmekapazität auch im Schuljahr 2024/2025 übersteigen. Für sämtliche Gesamtschulen wurden daher vorgezogene Anmeldetermine festgelegt. Für die Klasse 5 der Gesamtschulen werden die Anmeldungen nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache an folgenden Tagen entgegengenommen: Montag, 29. Januar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 30. Januar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch, 31. Januar, von 8 bis 16 Uhr.

Mülheimer Schulen mit Überhang informieren die Eltern

Die Schulleitungen der Gesamtschule Saarn, der Gustav-Heinemann-Schule und der Willy-Brandt-Schule entscheidet nach dem Ende dieser Anmeldephase über die Aufnahme und informiert die Eltern, sodass die Erziehungsberechtigten abgewiesener Schülerinnen und Schüler ihr Kind danach bei einer anderen weiterführenden Schule anmelden können und die gleichen Aufnahmechancen haben wie alle anderen, heißt es von der Stadt.

An der Hauptschule, den Realschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zur Klasse 5 ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache an folgenden Tagen entgegengenommen: Montag, 19. Februar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag, 20. Februar, von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch, 21. Februar, von 8 bis 12 Uhr. An den Gesamtschulen und Gymnasien werden die Anmeldungen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe zu den gleichen Terminen entgegengenommen, wie die zur Klasse 5.

Schule in Mülheim - mehr zum Thema

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim