Schützenfest in Mülheim-Selbeck: „Thron für jeden bezahlbar“

Mülheim. Schützenfest in Selbeck hat Volksfest-Charakter. Jetzt stehen im Süden Mülheims die tollen Tage wieder an. Hier das komplette Programm.

Alles ändert sich, nur eines nicht: Beim Schützenfest in Selbeck wird seit 122 Jahren der Vogel abgeschossen. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit.

Am Samstag, 15. Juli, schießen die Sankt-Sebastianus-Schützengeschwister zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Festplatz am Stockweg um die Wette. Das Königsschießen endet dort um 18.30 Uhr mit einem großen Zapfenstreich, dem sich ein ökumenischer Gottesdienst in der Theresienkirche an der Karl-Forst-Straße anschließt.

Schützenverein aus Mülheim-Selbeck hat 58 Aspiranten in drei Wettbewerben

„Diesmal treten acht Tell-Schützen aus der Generation U13, 15 Prinzen-Schützen aus der Generation U25 und 35 Königsschützen aus der Generation Ü25 an“, berichtet der noch amtierende Prinzenschützengemahl Dominik Oing. Weil seine Lebensgefährtin Melina Kammann beim Schützenfest als Schützenprinzessin den Vogel abschoss, gehört Oing zum aktuellen Thron der 100 Selbecker Schützengeschwister. So wie Kammann und Oing müssen der amtierende Schützenkönig Markus Bause und seine Schützenkönigsgemahlin Vanessa beim Vogelabschuss ebenso pausieren wie der zehnjährige Tell-Schützenprinz Malte Weinsziehr.

„Weil unser Verein den Thron mit einem Königsgeld unterstützt, ist der Schützenthron für jeden bezahlbar, auch wenn man so manche Saalrunde und die Kosten für das Prinzen- und Königsornat einkalkulieren muss“, betont Oing. „Wir sind als Schützengemeinschaft wie eine große Familie, aus der Freundschaften erwachsen, die auch im Alltag tragen“, beantwortet der Schützenprinzengemahl die Frage, was ihn zu den Selbecker und Breitscheider Schützen gebracht und dort hat bleiben lassen.

Schützen in Mülheim-Selbeck starten Fest am Freitag mit großer Musiknacht

Doch auch wer nicht den Vogel abschießen, sondern einfach nur mit den Schützen feiern will, ist am Stockweg in Selbeck, der auch mit den Buslinien 131 und 753 erreichbar ist, herzlich willkommen. Der Festreigen beginnt dort am Freitag um 20 Uhr mit einer Musiknacht, bei der die Roland-Brüggen-Partyband zum Tanz aufspielen wird. An gleicher Stelle legen am Samstag, 15. Juli, ab 21 Uhr die DJs Tobi und Dr. Beat auf.

Wer es eher klassisch mag, kann am kommenden Wochenende aber auch einfach mit Kind und Kegel bei der Schützenkirmes am Stockweg vorbeischauen oder sich am Sonntag, 16. Juli, um 16.30 Uhr am Straßenrand den Umzug der Selbecker Sankt-Sebastianus-Schützen anschauen. Der musikalisch begleitete Zug startet an der Theresienkirche an der Karl-Forst-Straße. Schon früher am Sonntag laden die Schützen ab 11 Uhr zum Frühschoppen und ab 15 Uhr zum Gästeschießen sowie zu Kaffee und Kuchen sowie ab 17.45 Uhr zu reichlich Spiel und Spaß mit dem Kinderclown Pippi ein.

