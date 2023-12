In der Straße Delle in der Mülheimer Innenstadt fielen am Freitagabend (22. Dezember) Schüsse. Die Polizei sucht Zeugen.

Blaulicht Schüsse in Mülheim: Mann verletzt, Verdächtiger festgenommen

Mülheim Am Rande der Mülheimer Innenstadt kam es am späten Abend zu einer Schießerei. Augenzeugen meldeten einen Verletzten. Was die Polizei bisher weiß.

Ein 39-Jähriger wurde am Freitagabend an der Straße Delle durch Schüsse schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23.20 Uhr am Freitagabend (22. Dezember) meldeten Zeugen Schüsse an der Straße Delle am Rande der Mülheimer Innenstadt. Eine Person sei dabei verletzt worden, hieß es vonseiten der Augenzeugen.

39-Jähriger wird durch Schüsse schwer verletzt

Die herbeigeeilten Polizisten fanden daraufhin am Einsatzort einen schwer verletzten 39-Jährigen vor. Der Tatverdächtige war vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Verletzte wurde noch am Tatort von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht aktuell keine Lebensgefahr mehr, so die Polizei

Mutmaßlicher Täter flüchtet in Mülheim Richtung Luisental, die Polizei verfolgt ihn

Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten im Bereich von Bleichstraße/ Wilhelmstraße/ Luisental einen 43-Jährigen aufgreifen und identifizierten ihn als den Tatverdächtigen. Der Mülheimer wurde vorläufig festgenommen.

Eine Mordkommission wurde unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eingerichtet. Die Hintergründe der Tat werden aktuell durch diese ermittelt, hießt es bei der Polizei, die nun dringend Zeugen der Tat sucht. Wer am Abend des 22. Dezember gegen 23.20 Uhr an der Delle/Berliner Platz in Mülheim unterwegs war und den Vorfall wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.

