Schon ab 14 Jahren: Neue Jugenddisco in Mülheim kehrt zurück

Mülheim. Ein neues Partykonzept der Stadt ermöglicht Mülheimer Jugendlichen sichere erste Cluberfahrungen. Jetzt steht ein neuer Termin.

Weil die Premiere mit 120 Gästen enorm erfolgreich war, geht das neue Disco-Konzept „Lil’ Clubbing“ in eine zweite Runde. Das Ungewöhnliche daran: Die Veranstaltung bietet bereits Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren die Möglichkeit, erste Club- und Partyerfahrungen im geschützten Rahmen und ohne Alkohol zu sammeln.

Am Samstag, 25. November 2023 findet die Jugenddisco nun zum zweiten Mal statt. Organisiert wird sie vom Jugendamt der Stadt. Auch der Kooperationspartner Schönfeld Events ist wieder mit dabei. Gefeiert wird von 18 bis 22 Uhr in der Alten Dreherei am Schloß Broich 50. Der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang ist barrierefrei, so dass auch Jugendlichen mit körperlichen Einschränkungen teilnehmen können.

An der Tür gibt’s ein Bändchen, wie im echten Club

Wer mitfeiern möchte, muss sich lediglich auf der „Lil’ Clubbing“ Webseite anmelden. Die Jugendlichen bekommen daraufhin ein Ticket, das sie am Eingang vorzeigen müssen. Dann bekommen sie ein Bändchen und Verzehrkarten - wie in einem echten Club.

