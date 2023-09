Schöne Innenstadt: Stadt Mülheim feiert die ersten 100.000

Mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 800.000 Euro will die Stadt Mülheim Eigentümer motivieren, ihre Häuser und Höfe in der Innenstadt zu verschönern.

Mülheim. Grünere Innenhöfe, schmucke Fassaden, weniger wuchtige Werbung: Das wünscht sich Mülheim für seine Innenstadt. Nun zeichnen sich erste Erfolge ab.

Knapp sechs Monate ist es her, dass der Stadtrat neue Fördermittel für ein „Hof- und Fassadenprogramm“ bereitgestellt hat. Viele Beratungsgespräche später feiert das „Team Innenstadt“ nun, die ersten 100.000 Euro an bewilligten Fördermitteln geknackt zu haben.

„Wir freuen uns sehr, dass das Förderprogramm so gut ankommt. Wir hätten nicht gedacht, dass wir diese Marke schon so früh schaffen“, freut sich Teammitglied Maria Papoutsoglou. Die Förderung, die mit einer Bezuschussung von bis zu 40 Prozent der Baukosten beworben wird, können Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten, deren Immobilie sich im Stadterneuerungsgebiet der Innenstadt befindet.

Mülheims Förderprogramm: Noch 700.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung

„Der Aufwand, im Frühjahr alle Eigentümerinnen und Eigentümer anzuschreiben und auf das Förderprogramm aufmerksam zu machen, hat sich zu 100 Prozent gelohnt“, so Papoutsoglou weiter. Gefördert werden Fassadenreinigungen und Anstriche, die Begrünung von Hofflächen, Fassaden und Dächern wird bezuschusst. Geld können Eigentümer auch bekommen, wenn sie Krag- und Vordächer sowie Werbeanlagen entfernen. Immer noch stehen bis Ende 2025 rund 700.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Jedem interessierten Eigentümer ist ein Vor-Ort-Termin versprochen. So kann dieser mit Expertenrat den Handlungsbedarf individuell ermitteln.

Alexander Behringer, Amtsleiter für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, freut sich über den Zuspruch: „Für den Fall, dass jemand energetisch sanieren möchte, hat das Team ein Netzwerk aus kompetenten Beraterinnen und Beratern an der Seite, die auch zu weiteren Förderprogrammen beraten können. So können wir Eigentümer unterstützen, ihre Immobilie zukunftssicher zu ertüchtigen.“ Die Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung, die Medl und die Verbraucherzentrale seien bei der Beratung mit an Bord.

Kontakt zu Maria Papoutsoglou, Jonathan Langer oder Jan Ottensmann vom Team Innenstadt: Schloßstraße 28-30, 0208 4556115, info@team-innenstadt.de. Infos auch unter www.team-innenstadt.de.

