Blaulicht Schmierereien am Parteibüro der Mülheimer Grünen entdeckt

Mülheim Mülheimer Polizisten auf Streife registrierten ein Graffito und einen Aufkleber, der möglicherweise mit einem Fußballverein in Verbindung steht.

Die Besatzung eines Streifenwagens der Mülheimer Polizei hat am Samstag am Parteibüro von „Bündnis 90/Die Grünen“ an der Eppinghofer Straße ein Graffiti festgestellt. Auch ein Aufkleber, der dort nicht hingehörte, wurde entdeckt.

Mit auffälliger roter Farbe, so die Beamten, sei ein Zeichen „ähnlich dem Buchstaben R“ aufgemalt worden. Auch am Montagmorgen war dieser Schriftzug an der Hauswand der Grünen-Geschäftsstelle noch auszumachen.

„Lott Jonn VfL“: Mülheimer Polizisten glauben, dass der Aufkleber Fans eines Fußballvereins zuzuordnen ist

Auf dem Aufkleber stand „Lott Jonn VfL“; dadurch sei dieser „vermutlich der Fanszene eines Fußballvereins zuzuordnen“. Die Polizisten entfernten den Sticker.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen.

