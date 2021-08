Schauspielerin Uschi Glas sucht Frühstückshelfer in Mülheim

Mülheim. Der Verein „Brotzeit“ – von Uschi Glas gegründet – setzt sich für Kinder ein, die hungrig zur Schule kommen. Jetzt sucht er Helfer in Mülheim.

Der von der Schauspielerin Uschi Glas 2008 gegründete und geführte Verein „Brotzeit“ sucht für Mülheimer Schulen Menschen ab 55 Jahren, die den Kindern ein Frühstück zubereiten. In dem generationsübergreifenden Projekt kümmern sich Senioren um benachteiligte Grund- und Förderschüler, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen.

Kinder kommen mit leerem Magen zum Unterricht

Die Bewerber sollten gern mit Kindern umgehen und auch ein offenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben. Die Frühstückshelfer arbeiten in einem Team, das pro Schule jeden Morgen rund 45 Kinder betreut. Der Zeitrahmen beträgt pro Person zwei Mal zwei bis drei Stunden pro Woche. Das ganzheitliche Konzept spiegelt sich im Vereinsnamen wieder: Brot geben und Zeit geben. Kinder erhalten ein ausgewogenes Frühstück und starten motiviert in den Tag.

„Dank der Förderung des Ministeriums für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen sind wir in der glücklichen Situation, dass bald auch Mülheimer Grund- und eventuell Förderschüler von dem kostenlosen Frühstück profitieren können“, erklärt der Vereinsvorstand um Uschi Glas. Und ergänzt: „Unser Projekt wird immer wichtiger und ist von großer gesellschaftlicher Relevanz. Aus der Allensbach-Studie geht hervor, dass gemeinsame Mahlzeiten in Familien von rund 40 Prozent der Eltern nicht zu realisieren sind und gänzlich ausfallen. Die Folge: Die Kinder haben Hunger und können sich in der Schule nicht konzentrieren.“

Schon 1483 Ehrenamtler sind deutschlandweit dabei

„Brotzeit“ zahlt für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale. Deutschlandweit versorgt „Brotzeit“ aktuell 10.412 Kinder an 245 Schulen jeden Morgen mit einem Frühstück. Mehr als 1483 Senioren sind schon ehrenamtlich dabei. Bewerbungen richten Interessierte an die zuständige Projektleiterin Claudia Stappert: stappert@brotzeit.schule oder 0173 2796233.

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter: www.brotzeitfuerkinder.com

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim