Scharfe Kritik der MBI an der Aufsicht

MBI-Fraktionssprecher Lothar Reinhard erneuerte seine Kritik an der Düsseldorfer Finanzaufsicht. In ihrem Schreiben zur Etat-Genehmigung mühe sie sich „redlich, mit komplizierten oder schwammigen Umschreibungen die desolate Mülheimer Haushaltslage irgendwie doch noch genehmigungsfähig zu schreiben“.

Reinhard bemängelt, dass die Beschlüsse, die SPD, CDU und Grüne für die Haushaltssanierung gefasst hatten, bis auf die mächtige Grundsteuer-Erhöhung nicht umgesetzt seien. Weiter sei nicht konkretisiert, wie sieben Millionen Euro im ÖPNV und sechs Millionen Euro beim Personal einzusparen sein sollen.

„Wie die Stadt aus ihrer Haushaltskatastrophe herauskommen soll, steht so lange in den Sternen, wie das haftende Land wieder und wieder alle Augen zudrückt, um ja ein „Weiter wie gehabt“ im Saft des eigenen Kirchturms zu ermöglichen und ja keine der seit Jahren überfälligen strukturellen Änderungen ins Auge zu fassen“, so Reinhard.