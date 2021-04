Saisonstart: Mülheims Luftschiff Theo hebt zum Testflug ab

Luftschiff Theo bereitet sich am Flughafen Essen-Mülheim auf seine Rundflug-Saison vor. Anfang dieser Woche hob es ein erstes Mal vom Boden ab.

Mülheim. Am Montag richteten sich die Augen vieler Mülheimer gen Himmel. Dort flog das Luftschiff Theo seine erste Runde. Bald soll die Saison starten.

Mülheims Wahrzeichen in der Luft, das Luftschiff Theo, bereitet sich trotz Corona-Pandemie auf den Saisonstart vor. Es gelten aber besondere Regeln.

Am Montag ist Luftschiff Theo erstmals für einen Werkstattflug ohne Passagiere abgehoben, für Dienstag und Mittwoch waren weitere Testflüge angesetzt, wie WDL-Geschäftsführer Frank Peylo berichtete. Ende Mai wolle man in die Rundflugsaison 2021 starten, hieß es.

Alle Passagiere müssen vor einem Rundflug getestet sein

Damit dies klappen kann, hat die WDL (Westdeutsche Luftschiffgesellschaft) ein Hygienekonzept entworfen, das Rundflüge für sechs Personen möglich machen soll. Passagiere sollen vorab im Testzentrum am Flughafen getestet werden, geflogen werden soll mit offenen Fenstern, Masken sind Pflicht – und der Platz neben dem Piloten muss frei bleiben.

Peylo hofft so auf eine Genehmigung. 399 Euro kostet ein 90-minütiger Rundflug. 60 Minuten werden, um die Frequenz zu reduzieren, in dieser Saison nicht angeboten. Im Juni steht Theo noch eine aufregende Reise an. Für zehn Tage geht es nach Erfurt, um dort die Bundesgartenschau zu bewerben. (sto)