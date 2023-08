Saarner Feierabend in Mülheim findet nicht wie geplant statt

Mülheim. Keine Sonne, kein Spaß: Weil für diese Woche anhaltendes Regenwetter angesagt ist, wird der Saarner Feierabend in Mülheim verschoben.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage versprechen nichts als Regen. Daher haben sich die Veranstalter des Saarner Feierabends, die Werbegemeinschaft Saarn, entschlossen, das gesellige Beisammensein auf dem Pastor-Luhr-Platz zu verschieben.

Anstatt am Mittwoch, 2. August, soll das Event nun am Mittwoch, 9. August stattfinden. Wie gewohnt verwandelt sich der Platz mitten in Saarn dann wieder wie – normalerweise – an jedem ersten Mittwoch im Monat bis in den Oktober hinein von 17 bis 21 Uhr in eine Outdoor-Lounge.

Foodtrucks und besondere Getränkestände sorgen im Dorf für eine besondere Atmosphäre. Vertreten sind etwa der Weinbulli und die Genussschmiede sowie eine Gin-Bar und Musik von DJ C-Deluxe alias Dennis Weiler.

