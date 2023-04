Saarner Bücherfrühling: Erfolgsautoren in Mülheim zu Gast

Mülheim. Elf Veranstaltungen zur Literatur bietet die Mülheimer Buchhandlung Hilberath & Lange im Frühjahr an. Lesungen und andere Highlights sind geplant.

Der Saarner Bücherfrühling (26. April bis 6. Juni) steht wieder vor der Tür. „Zwischen Lesungen, Buchvorstellungen, historischem Talk und anderen interessanten Veranstaltungen können Lesefreunde dann wieder wählen“, kündigen die Buchhändlerinnen Silvia Becker und Suse Mertens an. In diesem Jahr finden die meisten Veranstaltungen auch wieder direkt in der Buchhandlung Hilberath & Lange an der Düsseldorfer Straße 111 statt – manche aber auch im Kloster Saarn.

Auf interessante Autorinnen und Autoren können sich die Besucher freuen. So liest die bekannte Autorin, Schauspielerin und Opernregisseurin Adriana Altaras am 25. Mai im Kloster Saarn aus ihrem neuen Buch „Besser allein als in schlechter Gesellschaft“, ein herzerwärmendes Buch über ihre fast 100-jährige Tante Jele. Schon am Vortag (24. Mai) ist der Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Alex Rühle mit seinem politischen Reisebericht „Europa – wo bist du?“ zu Gast, in dem er über seine dreimonatige Rucksacktour durch Europa im Jahr 2022 berichtet.

Monika Peetz stellt ihren zweiten Band der „Sommerschwestern“ in Mülheim vor

Julia Schoch wird in Mülheim aus ihrem aktuellen Bestseller „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ vorlesen. Foto: Bogenberger

Bereits Anfang des Monats, am 10. Mai, kommt Julia Schoch mit ihrem aktuellen Bestseller „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ (über eine 30 Jahre währende Beziehung) vorbei, am 16. Mai folgt die Berliner Autorin Caroline Wahl mit ihrem ersten Roman „22 Bahnen“ (über eine junge Frau, die sich um Schwester und Mutter kümmern muss und auf der Suche nach etwas eigener Freiheit ist). Zum Abschluss der Lese-Reihe wird Monika Peetz erwartet, die am 1. Juni im Kloster Saarn ihren gerade erschienenen zweiten Band über die „Sommerschwestern“ vorstellt. Er spielt in Bergen aan Zee und macht Lust auf den Sommer.

Neben den klassischen Lesungen gibt es, so die Buchhändlerinnen, „weitere Highlights im Programm“. So laden Suse Mertens und Silvia Becker zum Auftakt des Bücherfrühlings am 26. April im Rahmen des Welttags des Buches zu einem Stöber-Schmöker-Abend in ihren Buchladen ein. Die Vorbesitzerinnen Brigitta Lange und Ursula Hilberath sind am 3. Mai wieder mit einem Vor-Ort-Duo dabei – dieses Mal im Kloster Saarn mit dem Thema „Drum singe, wem Gesang gegeben“.

Besondere Krimi-Lesung im Max-Planck-Institut

In der Begegnungsstätte des Kloster Saarn wird zudem am 8. Mai der Literaturfilm „Colette“ gezeigt und mit dem Zauberlehrling nachmittags am 11. Mai Theater für Kinder vom Theater Mika & Rino angeboten. Ein besonderer Abend soll der literarisch-historische Talk am 11. Mai im Max-Planck-Institut für Kohlenforschung werden: Hier lesen die Autoren Peter Wenig und Hanns-Stephan Haas aus ihrem Krimi „Vergiss den Tod“, der zwischen Hamburg und Mülheim spielt und in die Vergangenheit des Max-Planck-Instituts eintaucht. Im Anschluss tauschen sie sich bei einem Talk mit Christoph Kießling, dem Archivar des Instituts, aus. Zum Abschluss des Bücherfrühlings stellt das Buchladen-Team am 6. Juni beim „Literarischen Quintett“ seine besonderen Buchempfehlungen für die ganz persönliche Sommerleseliste vor.

Karten für die Veranstaltungen gibt es direkt im Buchladen, sie können telefonisch oder per WhatsApp unter Tel. 461575 sowie per Mail an info@hillabuch.de reserviert werden. Infos: www.hillabuch.de.

