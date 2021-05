RWW warnt in Mülheim vor Anrufen falscher Wasserwerker

Mülheim. Der Wasserversorger RWW warnt in Mülheim vor den Anrufen einer angeblichen Rohrreinigungsfirma. Die RWW habe das nicht in Auftrag gegeben.

Mülheims Wasserversorger RWW warnt vor Anrufen von angeblichen Rohrreinigungsfirmen: Es habe einige Fälle in der Nachbarstadt Oberhausen gegeben, bei denen sich Anrufer als Mitarbeiter des Wasserwerks oder als solche einer Rohrreinigungsfirma ausgegeben hätten. Angeblich seien alle Hausbesitzer angeschrieben worden, dass demnächst Rohrleitungsarbeiten anstünden und das Wasser längerfristig abgestellt werden müsse. Die RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft warnt vorsichtshalber auch die Mülheimer Kunden vor den mutmaßlichen Betrügern.

Der Anruf, so wurde laut der RWW am Telefon behauptet, diene nur der Vorabinformation. Auch wollte der Anrufer wissen, ob der Angerufene der Hausbesitzer sei für den Fall, dass in einigen Wochen niemand zu erreichen sei. RWW-Pressesprecher Ramon Steggink stellt klar: „Wir haben keine Rohrreinigungsfirma beauftragt, und diese schon gar nicht gebeten, sich bei unseren Kunden zu melden, um eine Maßnahme anzukündigen.“

Mitarbeitende der RWW kommen nicht in die Wohnungen, betont das Unternehmen

Die RWW weist vorsorglich darauf hin, dass RWW-Mitarbeitende nicht in Wohnungen kommen müssen, sondern nur in Räume im Keller oder in den Hauswirtschaftsraum, wenn es um Zählerangelegenheiten gehe. Mitarbeiter dürften auch keine Geldgeschäfte an der Haustüre abwickeln.

Ramon Steggink: „Unsere Mitarbeiter, wie auch die in unserem Auftrag tätigen Dienstleister, sind mit einer Ausweiskarte ausgestattet und können sich eindeutig legitimieren.“ In Zweifelsfällen könnten die Kunden sich an die RWW-Telefonzentrale (0208 4433-1) wenden, so Steggink, und sollten auch die Polizei informieren. Die RWW versorgt im Ruhrgebiet unter anderem Haushalte in Oberhausen, Mülheim, Bottrop, Gladbeck und Dorsten.

