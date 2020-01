Rummel, Reggae, Ritterspiele: Mülheims Top-Ten-Events 2020

Wer in Mülheim feiern, chillen, schlemmen und Kultur genießen möchte, braucht nicht lange zu suchen. Das sind die Top-Zehn-Veranstaltungen in Mülheim im Jahr 2020 – eine Übersicht.

Mit „Tätä Tätä“ durch die Innenstadt

Regenschirme aufgespannt und ran an die Kamelle: Der Mülheimer Karnevals-Hofstaat steigt am Rosenmontag, 24. Februar, ab 14 Uhr auf seine Wagen, um mit „Tätä Tätä“ durch die Innenstadt zu ziehen. „Uss Mölm Helau“ heißt es dann auf mehreren After-Zug-Partys der Vereine, etwa im Altenhof an der Kaiserstraße, in der Reichskrone (Hauskampstraße 37) oder im Ruhrkristall am Ruhrufer. Weitere Infos: https://www.karneval-muelheim.de

Stunts mit dem Rad sind beim Fahrradfrühling zu sehen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Auf in die Pedale“, heißt es beim Fahrradfrühling und dem 67. Volksradfahren rund um den Wasserbahnhof. Am 21. Mai von 9 bis 17 Uhr fahren auf der Schleuseninsel zahlreiche Händler, Vereine oder Clubs Aktionen rund ums Rad auf. Radfreunde bekommen Tipps zu Ausflugszielen und können zu Livemusik tanzen. Parallel dazu baut der Umweltmarkt „Fair Flair“ in den Ruhranlagen auf, mit jeder Menge Themen für nachhaltiges Leben.

Theater und Ritterspiele

Ein kultureller Höhepunkt sind in jedem Jahr die Mülheimer Theatertage, kurz „Stücke" genannt. Vom 16. Mai bis 6. Juni gehen die besten sieben deutschsprachigen Theaterstücke in den Wettbewerb um den Mülheimer Dramatikerpreis. Auch die Kleinen dürfen ins Theater: Vom 25. bis 29. Mai finden die Kinderstücke statt. Infos: http://www.stuecke.de/

Ritter in schweren Rüstungen galoppieren am Schloss Broich auf. Vom 30. Mai bis 1. Juni geht es beim Pfingst-Spektakulum hoch her. Ritterspiele, buntes Markttreiben und authentische Heerlager sollen Besucher in die Müga locken. Karten gibt es in der MST-Touristinfo, Preise stehen noch nicht fest.

Düsterrock und Riesenrad

Der Sommerhimmel verdunkelt sich, wenn auf Schloss Broich das Castle Rock Festival steigt - und das zum 20. Mal. Unter anderem spielen Joachim Witt, Lord of the Lost oder Crematory am 3. und 4. Juli. Der Vorverkauf für die schwarze Flotte, die parallel zum Festival mit Musik über die Ruhr schippert, hat bereits im Dezember begonnen. Weitere Infos: www.castlerock-festival.de

Die Saarner Kirmes heißt nun Mölmsche Kirmes und findet seit einigen Jahren auf dem Parkplatz der Stadthalle und im angrenzenden Müga-Park statt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr die Kirmes unter neuem Namen statt. Das Mülheimer Stadtmarketing hat die Saarner nun in Mölmsche Kirmes umbenannt. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Vom Karussell für die Kids über Lebkuchenherzen für Liebende oder die Achterbahn für Abenteuerlustige. Vom 10. bis 13. Juli steigt der Rummel rund um Stadthalle und Müga-Park. Freitag, Samstag und Montag ab 14 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr.

Entspannen beim Reggae-Festival

Unter dem Motto „Love, Peace & Music“ feiern Besucher auf dem 14. Ruhr Reggae Summer am Ruhrstadion in Styrum. Vom 7. bis 9. August spielen Künstler wie Damian Marley, Protoje, Dub FX oder Groundation. Im angrenzenden Naturbad hüpfen Festivalbesucher vom Zehn-Meter-Turm und stärken sich an zahlreichen Ständen mit nachhaltigen Snacks und Getränken. Info und VVK: https://www.ruhr-reggae-summer.de

Die Weißen Nächte im Raffelbergpark locken jedes Jahr zahlreiche Besucher. Foto: Ute Gabriel / Funke Foto Services

In den malerisch beleuchteten Raffelbergpark lädt Theaterchef Roberto Ciulli ein - und das zum Nulltarif. Ein ausgewähltes Theaterprogramm wird bei den Weißen Nächten unter freiem Himmel in Szene gesetzt, dazu spielt Musik und es gibt Kulinarisches. Im Juli, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Rocken mit Suzi Quatro

Zu Glamour Rock und Rock’n’Roll tanzen Besucher bei der Ruhrbühne am Samstag, 8. August. Im Müga-Park spielt die amerikanische Rocklegende Suzi Quatro mit ihrer Band – bekannt für Hits wie „Can the Can“, „She’s in love with You“ oder „Devil Gate Drive“. Den Support übernehmen Sweety Glitter & The Sweethearts. Ab 18.30 Uhr, Tickets gibt es im Vorverkauf in der Touristinfo am Synagogenplatz.

Mülheim Kultur aus dem Hut an der Dimbeck In der Top-Ten-Liste darf natürlich die Freilichtbühne an der Dimbeck nicht fehlen, die von den Freiwilligen der Regler Produktion von Mai bis September unter dem Motto „Kultur aus dem Hut“ bespielt wird. Die grüne Bühne im Herzen der Stadt lockt tausende Besucher zu zahlreichen Veranstaltungen, etwa der Mittwochsreihe. Jeden Mittwoch spielen Bands verschiedener Genres umsonst und draußen. Das komplette Programm für 2020 ist allerdings noch nicht veröffentlicht. Weitere Veranstaltungen finden sich im Eventkalender 2020 des Mülheimer Stadtmarketings (MST) oder im Internet auf muelheim-events.de

Ein alternatives Vergnügen abseits vom üblichen Weihnachtsmarkt bieten die Schiffsweihnacht an der Schleuseninsel und der Adventsmarkt in der Altstadt. Die Schiffe der Weißen Flotte und das illuminierte Ufer laden Besucher ein – an Bord gibt es Kunsthandwerk zu erstehen. Vom 27. bis 29. November. Ende November/Anfang Dezember eröffnet der Adventmarkt in der Altstadt. Dort trinken Besucher in historischer Kulisse der Fachwerkhäuser selbst gebrauten Punsch und stöbern in Hinterhöfen nach Weihnachtsgeschenken.