Mülheim. Auf dem Dickswall in Mülheim starten am Montag Bagger das Ausschachten der Grube für den neuen Rumbachkanal. Die Arbeiten ziehen sich über Jahre.

Die lange angekündigten Bauarbeiten für den neuen Entlastungskanal des Rumbachs starten. Damit die Presslufthämmer und Bagger am Montag, 9. November, pünktlich beginnen können, wird bereits am Freitag die Baustelle mit Schutzzäunen umstellt. Jeweils eine Fahrspur je Richtung auf dem Dickswall bleibt dann gesperrt. Es können Verkehrsstaus entstehen. Wer diese Strecke nicht unbedingt fahren muss, sollte sie meiden.

Die notwendige Umlenkung des Autoverkehrs wird am Freitag, 6. November, markiert und ausgeschildert, heißt es dazu aus dem Umweltamt. Sie ist für den dritten Abschnitt der Rumbachsanierung unter dem Dickswall – zwischen Althofstraße und Tourainer Ring – erforderlich.

Erst neues Kanalrohr, danach der Übergabeschacht

Mit Beginn der nächsten Woche beginnen die „eigentlichen Tiefbauarbeiten“. Sie werden sich über mehrere Jahre hinziehen. Es entsteht nicht nur ein neuer Großkanal, der mit dem bereits fertigen Abflussrohr unter der Essener Straße verbunden wird. Ein neues Schachtbauwerk, in dem der Altkanal und der neue zusammengeführt werden und das Wasser in den Abfluss Richtung Ruhr weitergeleitet wird, muss ebenfalls in einer offenen Grube gebaut werden.

Je nach Baufortschritt, hat Bauleiterin Susanne Schürmann bereits angekündigt, wird die Verkehrsführung auf dem Dickswall verändert, „weil die Baustelle wandert“. Trotzdem sei sichergestellt, dass in jeder Richtung mindestens eine Fahrspur geöffnet bleibe.