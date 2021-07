Freizeit Ruhrkristall-Brücke in Mülheim auf unbestimmte Zeit gesperrt

Mülheim. Weil die Bohlen der Brücke am Ruhrkristall ersetzt werden müssen, bleibt der Weg auf unbestimmte Zeit gesperrt. Was Holzmangel damit zu tun hat.

Die Bohlen auf der Fußgängerbrücke am Ruhrkristall müssen ersetzt werden, meldet die Stadt. Deswegen wird die Brücke vorübergehend ab Donnerstag, 8. Juli, gesperrt. Wann der Weg wieder für Fußgänger nutzbar sein wird, steht in den Sternen, denn es mangelt an Baumaterial.

Bei einer Überprüfung der Fußgängerbrücke Ruhrkristall wurden die Gehwegbohlen einer detaillierten Prüfung unterzogen, erläutert die Stadt. Dabei bestätigte sich die Feststellung einer vorausgegangenen Untersuchung, dass der Bohlenbelag ausgetauscht werden muss, um die Verkehrssicherheit des Bauwerks zu erhalten.

Europaweite Mangel an Holz erschwert Instandsetzung der Brücke

Die zur Erneuerung des Belages erforderlichen Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Allerdings erreichte die Stadt in der Folge nur ein Angebot dazu. Der europaweite Mangel an Holz sei die Ursache, heißt es bei der Verwaltung. „Aufgrund des unangemessen hohen Preises konnte dem Angebot kein Zuschlag erteilt werden“, meldet die Stadt.

„Da nicht abzusehen ist, wann der Belag komplett erneuert werden kann, muss die Brücke aus Sicherheitsgründen umgehend gesperrt werden“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Aufgrund des umfangreichen Schadens sei auch eine behelfsmäßige Instandsetzung nicht möglich.

Stadt zieht alternativen Belag für die Brücke in Erwägung

Um nicht länger von Holzlieferungen abhängig sein zu müssen, werde nun ein neuer Brückenbelag mit einem alternativen Material anstelle des bisherigen Holzbelages geplant. „Ein Ende der Brückensperrung kann zum heutigen Stand nicht angegeben werden, von einer zeitlichen Größenordnung von sechs Monaten muss aber ausgegangen werden“, so Stadtsprecher Volker Wiebels. Während der Sperrung sollen Umleitungsbeschilderungen den Fußgängern einen alternativen Weg weisen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim