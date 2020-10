Ruhrbahnstreik: Haltestellen leer, Mülheimer Straßen voller

Mülheim. Die Ruhrbahn streikt heute den ganzen Tag, Busse und Bahnen fahren auch in Mülheim nicht. Die meisten ÖPNV-Kunden haben sich darauf eingestellt.

Nicht gerade das ideale Wetter an diesem verregneten Donnerstagmorgen, um mit dem Rad zur Arbeit oder zur Schule zu fahren, aber manchem bleibt nichts anders übrig: Busse und Bahnen bleiben heute in den Depots. Verwaist sind die Haltestellen in der ganzen Stadt, die Anzeigentafeln schwarz. Oder es läuft eine Anzeige: „Die Ruhrbahn wird am Donnerstag ganztägig bestreikt.“

Straßen und Parkhäuser sind heute merklich voller, aber die meisten Bus- und Bahnfahrer, so scheint es, haben sich zuvor auf die Situation eingestellt. Am Mülheimer Hauptbahnhof ist das Ruhrbahn-Ticketcenter verschlossen, sind die Bahnsteige von Tram und U-Bahn menschenleer. Doch am Taxistand stehen nach 9 Uhr genug Wagen für mögliche Fahrgäste parat. Die Zugfahrenden, die Richtung Forum gehen, lassen Bustunnel und U-Bahnhof links liegen.

„Wie komm’ ich nach Essen“, fragt ein junger Mann einen Herrn mit „Ruhrbahn“-Weste vor dem Ticketcenter. Der deutet mit dem Daumen in Richtung Gleise - „mit dem Zug“. Man merkt, diesen Satz hat er heute schon öfter gesagt. Er und zwei weitere Kollegen, alle Mitarbeitende der Vollmer-Gruppe, stehen seit 7 Uhr im Auftrag der Ruhrbahn am Hauptbahnhof, um Fragen gestrandeter Fahrgäste zu beantworten.

„20 bis 30 Leute“, sagt er, hätten ihn und seine Kollegen heute morgen schon angesprochen. Was ihn wundert, denn „die Streiks wurden ja schon am Montag angekündigt“. Viele Fahrgäste hätten Verständnis für den Streik, andere aber auch nicht. „Die Ruhrbahn kann ja nichts dafür, die müssen sich bei Verdi beklagen“, meint der Mann vom Sicherheitsdienst. Andere seiner Kollegen stehen an der Haltestelle Stadtmitte und auch in Heißen (Kirche), sie wechseln sich alle zwei Stunden ab.