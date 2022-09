Ruhrbahn startet Rabatt-Aktion: Abo-Kundschaft kann sparen

Bestandskundschaft der Ruhrbahn kann ab Oktober sparen. Das Angebot ist sowohl in Mülheim als auch in Essen gültig.

Essen/Mülheim. Nach dem 9-Euro-Ticket bietet die Ruhrbahn nun die nächste Aktion für Bestandskunden an. An welche spezielle Zielgruppe sich der Rabatt richtet.

In Zusammenarbeit mit dem Wohnungsunternehmen Vivawest bietet die Ruhrbahn ab dem 1. Oktober eine Rabatt-Aktion an. Mieterinnen und Mieter der Vivawest erhalten mit dem sogenannten Mieter-Ticket einen monatlichen Rabatt von zehn Euro auf alle Ruhrbahn-Abonnements. Ab dem Folgejahr gilt dann ein monatlicher Rabatt in Höhe von sieben Euro.

Das Mieter-Ticket können Mieterinnen und Mieter in Essen und Mülheim in Anspruch nehmen, sowohl neue als auch alteingesessene. Wer das Angebot nutzen möchte, könne sich über das Vivawest-Kundenportal unter dem Punkt Mieter-Ticket registrieren. Das Schoko-Ticket ist von der Aktion ausgenommen, als Mieter-Ticket erhältlich sind das Ticket 2000, das Ticket 2000 9 Uhr, das Ticket 1000, das Ticket 1000 9 Uhr, das Young Ticket Plus und das Bären-Ticket.

