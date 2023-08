Viel Geduld werden Kundinnen und Kunden der Ruhrbahn in Mülheim und Essen bald aufbringen müssen.

Mobilität Ruhrbahn kündigt mehrfache Ausfälle an: Was Kunden erwartet

Essen/Mülheim. In Essen und Mülheim muss die Kundschaft der Ruhrbahn an zwei Tagen mit immensen Verspätungen und gestrichenen Linien rechnen. Das ist der Grund.

Kurzfristig kündigt die Ruhrbahn für Mittwoch, 23. August, sowie Montag, 28. August, zusätzliche Verzögerungen und Ausfälle im Linienverkehr an. Zwischen 14.30 Uhr bis etwa 19 Uhr müssten Fahrgäste an beiden Tagen jeweils mit immensen Einschränkungen rechnen. Grund dafür, so das Verkehrsunternehmen, seien Betriebsversammlungen.

Welche Linien von den neuerlichen Verspätungen und Ausfällen im Bedienungsgebiet betroffen sei werden, lasse sich laut Ruhrbahn im Vorfeld nicht planen. Als mögliche Alternative nennt das Unternehmen die Regional- und S-Bahnen, die innerstädtische Bahnhöfe anfahren und so möglicherweise ausfallende Bus- und Bahnverbindungen ersetzen könnten. Von den Verspätungen ausgenommen sei der durch die verschiedenen Schulen bestellte Schülerverkehr zu Sportstätten und anderen Zielen.

Neben den Einschränkungen im Linienverkehr weist die Ruhrbahn darauf hin, dass sowohl in Essen als auch in Mülheim am 23. August sämtliche Kundencenter von 10 bis 14 Uhr geschlossen bleiben.

