Endspurt beim Kartenvorverkauf für das Reggae-Festival in Mülheim. Es startet in 15 Tagen. Noch gibt es Tickets. Zu den Top Acts zählt Gentleman.

Mülheim. Für den Ruhr Reggae Summer 2023 sind Tickets teurer geworden. Der Veranstalter will mit großen Namen im Line-Up locken. Das sagen Reggae-Fans.

In wenigen Tagen heißt es am Ruhrstadion in Mülheim-Styrum „Love, Peace & Music“, denn der Ruhr Reggae Summer 2023 steht in den Startlöchern. Drei Tage lang, vom 4. bis 6. August, wird dort ein musikalisches Programm für Reggae-Fans auf die Bühne gebracht. Headliner sind in diesem Jahr Gentleman und die Band Bukahara.

Die Preise für das musikalische Spektakel sind in diesem Jahr deutlich teurer geworden als 2022. Im Onlineshop sind noch Tickets für die einzelnen Festivaltage oder für alle drei Tage zusammen zu den Preisen der Tageskasse verfügbar. Ein Drei-Tages-Festival-Ticket kostet demnach aktuell 140 Euro. Zum Vergleich: Im letzten Jahr hat ein Drei-Tages-Ticket in der obersten Preisstufe 99 Euro gekostet.

Ruhr Reggae Summer 2023: Kosten sind deutlich höher als vor der Pandemie

Laut Mattia Rübenstrunk vom Veranstalter u-concert hätten alle Zulieferer die Preise enorm verteuert. Vor allem betreffe dies das Personal und die Infrastruktur. „Teilweise sind einzelne Kostenpunkte um bis zu 100 Prozent höher als noch vor der Pandemie. Die Mehrkosten müssen kompensiert werden und das geht nur über die Ticketpreise“, sagt er. Mit dem diesjährigen Preis in der letzten Stufe von 140 Euro komme der Veranstalter nur schwer hin. „Wir haben versucht, die Preise für die Besucher gering zu halten.“ Dennoch werden die Ticketpreise von den Besucherinnen und Besuchern als teuer empfunden, sagt er.

Auch gegenüber der Redaktion bestätigen dies Festival-Besucher und Reggae-Fans. „Ich bin seit Anfang an bei Ruhr Reggae dabei und muss sagen, dass das Line-Up noch nie so unspektakulär war, wie in diesem Jahr – und die Karten noch nie so teuer. Wir haben wirklich lange gehadert, ob wir uns Tickets holen. Wir wollen den Künstlern, die wir nicht kennen aber trotzdem eine Chance geben und haben uns deshalb entschlossen hinzugehen“, berichtet ein 27-jähriger Festival-Besucher, der anonym bleiben möchte.

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Fotos vom Ruhr Reggae Summer Nach drei Jahren Corona-Pause feiern viele tausend Fans bei bestem Wetter in den Styrumer Ruhrauen. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fan: Line-Up spricht nicht an – Festival-Preise sind vertretbar

Auch Christian (35) aus Essen spricht das diesjährige Line-Up nicht an. „Als Fan von jamaikanischer Musik gibt mir der Ruhr Reggae Summer nicht mehr viel. Die Headliner sind eher im Bereich World Music einzuordnen, Bands wie Bukahara oder auch Gentleman kann man außerdem bei jedem Uni-Festival sehen. Und die meisten jamaikanischen Künstler im Line-Up, Anthony B oder Jah Mason zum Beispiel, touren jeden Sommer durch Europa und haben ihre Besonderheit dadurch längst verloren. Da sind andere Festivals mit ihren Bookings deutlich kreativer. Am Ende bleiben drei Künstler, die mich interessieren würden, dafür sind mir aber 140 Euro zu teuer.“

Dennoch könne er verstehen, dass die Preise gestiegen sind. „Grundsätzlich halte ich den Preis für ein Festival dieser Größenordnung aber für vertretbar. Die Gagen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und den Veranstaltern bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, als die Preise noch einmal deutlich anzuheben“, so der Reggae-Fan.

Ruhr Reggae Summer will mit großen Namen im Line-Up locken

Den Besucherinnen und Besuchern möchte Rübenstrunk ein ausgewogenes und diverses Line-Up bieten, mit großen Namen der Reggae-Szene und Acts, die positiv überraschen können. „Mit Yemi Alade aus Nigeria ist ein Star der Afrobeats-Szene bei uns zu Gast. Fat Freddys Drop aus Neuseeland ist eine der besten Live-Bands die man unbedingt gesehen haben sollte“, sagt er.

Festival-Besucher können sich in diesem Jahr auf Gentleman freuen. Er spielt als Headliner beim Ruhr Reggae Summer 2023. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Trotz erhöhter Preise werden Tickets bisher ähnlich angenommen wie 2022. „Genaue Zahlen wissen wir erst nach der Veranstaltung, aber wir sind guter Dinge dass der 15. Ruhr Reggae Summer eine erfolgreiche und gut besuchte Veranstaltung wird.“ Am meisten werden Tickets für alle drei Festival-Tage verkauft.

Der Ruhr Reggae Summer 2023 findet vom 4. bis 6. August am Ruhrstadion in Styrum statt. Weitere Informationen gibt es unter www.ruhr-reggae-summer.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim