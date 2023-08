Ruhr Reggae Summer in Mülheim: Die schönsten Fotos

Get up, stand up: Von dem ergiebigen Regenschauer am frühen Freitagabend haben sich Fans beim Ruhr Reggae Summer überhaupt nicht beeindrucken lassen. Wir zeigen exklusive Bilder aus der Vibestadt Mülheim.

Mülheim. Am Freitag ist der Ruhr Reggae in den Styrumer Ruhrauen gestartet. Wir zeigen exklusive Bilder aus der Vibestadt Mülheim.

Am Freitag ist der Ruhr Reggae in den Styrumer Ruhrauen gestartet. Bis in die späte Nacht feierten die Fans in der „Vibestadt Mülheim“ mit Steel Pulse, Fantan Mojah, Miwata, Rebellion the Recaller, Young Israelites. Doch zwischendurch gab es einen kleinen Schock für die ansonsten entspannte Reggae-Community. Hier sind unsere Foto-Eindrücke vom beliebten Festival.

Bis spät in den Abend heizte Steel Pulse aus England den Gästen auf dem Ruhr Reggae Summer ordentlich ein. Auch danach war an Schlaf noch nicht zu denken: Bis in die Nacht sollte die Party im Dancehall-Zelt, das in diesem Jahr deutlich vergrößert wurde, weitergehen.

Schock in der späten Abendstunde

Doch als sich das Zelt so langsam füllte, plötzlich: Stromausfall. Keine Musik, kein Licht, keine Party. Erst nach etwa einer Stunde lief der Strom wieder und „Code Red Sound“ sowie die „Jugglerz“ brachten die Tanzfläche zum Kochen.

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Reggae-Fans lassen sich ihr Festival nicht verregnen Vor der Veranstaltungsbühne am Ruhrstadion haben sich große Pfützen gebildet. Trotzdem verfolgen viele hundert Musikfans das Programm. Foto: Martin Moeller

Wer die Regenschauer am ersten Festivaltag wacker durchhielt, wurde auf der Bühne mit einem stimmungsvollen Programm belohnt. Spätestens als Fantan Mojah loslegte, war es voll auf dem Gelände - gemeinsam wurde zu Songs wie „Rasta Got Soul“ gefeiert und getanzt.

Am Samstag und Sonntag geht das Festival weiter mit Yemi Alade, Fat Freddy’s Drop, Warrior Sound, Queen Omega, Jesse Royal und natürlich Gentleman. Wir sind natürlich dabei.

Mehr zum Ruhr Reggae 2023 in Mülheim

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim