Endspurt beim Kartenvorverkauf für das Reggae-Festival in Mülheim. Es startet in 15 Tagen. Noch gibt es Tickets. Zu den Top Acts zählt Gentleman.

Mülheim. Beim Ruhr Reggae Summer 2023 bleibt der Sommer voraussichtlich aus. Für welche Wetteraussichten sich Besucher und Camper wappnen sollten.

Zum Ruhr Reggae Summer 2023 könnte das Wetter wenig sommerlich werden. Bereits in den vergangenen Tagen fühlte es sich mit Regen, Wind und Temperaturen um die 20 Grad eher nach Herbst an. Während des Mülheimer Reggae-Festivals (4. bis 6. August) soll es einer ersten Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge weiterhin wechselhaft werden. Was die rund 10.000 Besucherinnen und Besucher und Camper zum Wetter am Festival-Wochenende wissen müssen.

„Der Sommer lässt diese Woche noch nicht grüßen“, sagt Inge von Hollen, Meteorologin des DWD in Essen. Wenn sich die Festival-Tore bereits am Donnerstag, 3. August, für alle öffnen, die an den Ruhrauen campen, soll es Regen und Gewitter geben.

Ruhr Reggae Summer 2023: Regen statt Sonne – das sind die Wetteraussichten

Durchregnen soll es laut von Hollen am Donnerstag und am Wochenende nicht. „Zwischendurch schaut auch mal die Sonne raus. Und es wird immer mal wieder ein paar trockene Stunden geben.“ Bislang ist mit fünf bis fünfzehn Litern Regen pro Quadratmetern am Donnerstag zu rechnen. Die Höchsttemperatur soll am ersten Camping-Tag sowie an den drei Festival-Tagen zwischen 21 und 22 Grad Celsius liegen.

Die Gewitter werden voraussichtlich schnell vorbeiziehen, so die Meteorologin. Dafür könnten am Donnerstag zwei bis drei Gewitter über Mülheim aufkommen. Im Falle von Gewitter wird durch den DWD eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Besucherinnen und Besucher des Ruhr Reggae Summer sollten in diesem Fall einen sicheren Raum aufsuchen, zum Beispiel ein Auto.

Für Reggae-Fans geht in wenigen Tagen der Ruhr Reggae Summer 2023 in Mülheim los. Die Wetteraussichten sind wechselhaft. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Ruhr Reggae Summer in Mülheim: Das müssen Camper zum Anreise-Tag wissen

Wer am Donnerstag ein Zelt aufbaut, sollte lieber ein paar Heringe mehr im Gepäck haben, denn es sei außerdem mit Wind der Stärke sieben bis acht zu rechnen, so die Wetter-Expertin. Ein Zelt fliegt bei solchem Wind noch nicht weg, offene Pavillons könnten jedoch schon Probleme bekommen, am Boden zu bleiben.

Festival-Besucher und Camper sollten sich für die wechselhaften Wetteraussichten zum Mülheimer Reggae-Wochenende mit Regenkleidung und festem Schuhwerk rüsten. Camper sollten sich mit ausreichend Heringen und Zeltplanen für einen wasserdichten Untergrund ausstatten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Der Ruhr Reggae Summer 2023 findet vom 4. bis 6. August am Ruhrstadion in Styrum statt. Tagestickets sowie Tickets für alle drei Festival-Tage sind noch zu haben. Weitere Infos gibt es unter www.ruhr-reggae-summer.de.

