Rüde Bailey möchte aus dem Mülheimer Tierheim ausziehen

Mülheim Stattlicher Bursche mit Entwicklungspotenzial sucht neuen Wirkungskreis: So könnte die Kontaktanzeige von Bailey aus Mülheims Tierheim lauten.

Bailey ist das Zwingerleben im Tierheim leid - der junge Rüde sucht dringend ein neues Zuhause. Bailey ist ein Herdenschutz-Mischling mit einer Rückenhöhe von rund 6o Zentimetern und rund 27 Kilo Gewicht. Da Baileys Besitzer ihn nicht halten konnte, musste der junge Rüde abgegeben werden, weiß die Leiterin des Mülheimer Tierheims Gaby Lanfers über das Schicksal des Hundes.

Im Tierheim zeige Bailey sich im Zwinger Herdenschutzhund typisch wachsam, zu vertrauten Menschen aber ist er freundlich. Auch Tierarztbesuche sind kein Problem für ihn, hat das Tierheim-Team festgestellt. Und auch diesen Wesenszug haben die Tierpflegerinnen und Tierpfleger bei Bailey beobachtet: Er verhält sich in manchen Situationen unsicher, aber neugierig.

Tierheim Mülheim: Junger Herdenschutz-Mischling arbeitet in der Hundeschule motiviert mit

Dem jungen Rüden, geboren im März 2022, fehle es noch ein wenig an Erziehung: „Er zieht ordentlich an der Leine und seine Ohren sind auf Durchzug gestellt“, erzählt Gaby Lanfers und schildert, was Abhilfe schaffen soll: „Bei uns besucht er zwischendurch die Hundeschule, möchte seiner Spaziergängerin gefallen und arbeitet dann motiviert mit.“

Lesen Sie auch: Mülheimer Tierheim: Warum die Sanierung deutlich teurer wird

Wie er sich mit anderen Hunden versteht, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden, die Tierpfleger gehen aber davon aus, dass er sich mit einer netten Hündin verstehen würde.

Für Bailey sucht das Tierheim-Team eine Familie mit Hunde-Erfahrung, die Lust hat, mit dem jungen Hund zu arbeiten. Aufgrund einer schweren Hüftgelenkdysplasie (HD) wird Bailey nicht in eine Etagenwohnung vermittelt. Bailey ist gechippt und geimpft.

Interessierte können sich beim Mülheimer Tierheim an der Horbeckstraße unter 0208 37 22 11 melden.

Tierisches aus Mülheim – lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim