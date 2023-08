Rückenschmerzen: Mülheimer Experten freuen sich auf Fragen

Rückenschmerzen betreffen sehr viele Menschen: Experten aus dem Mülheimer St. Marien-Hospital laden am 20. September wieder ins Café Kaufbar ein, um dort in einem lockeren Rahmen Fragen zu beantworten.

Das Thema „Rücken“ interessiert viele Menschen, die an Beschwerden und Schmerzen leiden. Info-Angebote rund um diese Volkskrankheit sind sehr gefragt, stellt auch das Mülheimer St. Marien-Hospital (SMH) fest und lädt am Mittwoch, 20. September, erneut zu einem „Tischgespräch“ mit den Experten für Rücken und Wirbelsäule ein. Es ist schon die dritte Veranstaltung in diesem Jahr.

Treffpunkt ist von 16 bis 17.30 Uhr wieder das Café Kaufbar am Dickswall 2a in der Mülheimer Innenstadt. In entspannter, gemütlicher Atmosphäre informieren Fachleute des Contilia Wirbelsäulenzentrums im SMH. Gastgeber ist dessen Leiter, Chefarzt Dr. Daniel Begrich. Der erfahrene Rückenexperte bringt ein Team aus Neurochirurgen und Orthopäden mit: Angekündigt sind die Oberärzte Dr. Dimitrios Pappas, Moustafa Alrahwanji und Ahmad Aubeedo sowie für die Patientenorganisation Martina Schüring.

Mülheimer Rücken-Spezialisten informieren im Café Kaufbar

Bei Kaffee und Kuchen werden Fragen der Patientinnen und Patienten beantwortet: Wie bleibt der Rücken gesund? Warum kommt es zu Schmerzen? Wie werden Rückenschmerzen und ihre Ursachen behandelt? Die Gespräche finden zeitgleich an mehreren Café-Tischen statt. Nach zirka 20 bis 25 Minuten wechseln die Experten die Tische, so dass alle Teilnehmenden die Möglichkeit bekommen, mit jedem Spezialisten zu sprechen.

Chefarzt Dr. Daniel Begrich leitet das Contilia Wirbelsäulenzentrum im Mülheimer St. Marien-Hospital. Er ist Gastgeber des nächsten „Tischgesprächs“ am 20. September im Café Kaufbar. Foto: Team Köhring / SMH

„Wir möchten in der lockeren Atmosphäre wichtige Infos zur Rückengesundheit geben und dabei möglichst viele Fragen beantworten“, stellt Chefarzt Dr. Daniel Begrich die Idee dar. „Bei uns können alle Fragen gestellt werden.“ Die Teilnahme am „Tischgespräch“ ist kostenlos, doch die Plätze sind begrenzt. Verbindliche Anmeldungen sind vom 4. bis 15. September möglich, per Mail an m.schuering@contilia.de oder telefonisch unter 0208 305-2234.

