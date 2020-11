Rollstuhl-Spenderfahrt mit Start in Mülheim bringt 2000 Euro

Start der Spenden-Aktion mit „Hammer-Werner“ Schmidt (l.), und „Rolli Rocker“ Bernd Nierhaus (r.) an der Hochschule Ruhr West in Mülheim.

Mülheim. Der Mülheimer Verein Rolli Rockers Sprösslinge und Hammer-Werner riefen erfolgreich zur Spendenaktion. Wiederholung fürs nächste Jahr geplant.

Bei der so genannten Chopper-Challenge unter Beteiligung des Mülheimer Vereins Rolli Rockers Sprösslinge und „Hammer-Werner“ rollten im Oktober etliche Rollstühle für den guten Zweck über den RS 1 von Mülheim nach Essen. Insgesamt kamen so 2000 Euro an Spenden zusammen, mit denen das Haus der Essener Elterninitiative für krebskranke Kinder unterstützt wird. Die Aktion wird im kommenden Jahr wiederholt werden.

Der zu ersteigende Schreibtisch-Truck von Hammer-Werner Foto: Rolli Rockers e.V.

„Hammer-Werner“ Werner Schmidt und Rolli Rockers-Vereinsvorstand Bernd Nierhaus wollen die Rollstuhlaktion nun auch im kommenden Jahr für die Elterninitiative in Essen veranstalten. In diesem Jahr führte die Strecke von der Hochschule Ruhr-West in Mülheim bis zum Uni-Klinikum in Essen. Unterwegs schlossen sich immer mehr Unterstützer im Rollstuhl oder auf dem Fahrrad an. Am Ende des Tages waren 600 Euro zusammengekommen, mit weiteren Spenden kam man letztlich auf 2000 Euro.

Noch in diesem Jahr soll zudem ein ganz besonderes Exponat zugunsten des Elternhauses versteigert werden, ein Truck-Modell, das Werner Schmidt aus Auto-Altteilen gestaltet hat. „Schon vor über 20 Jahren wollte jemand mir das Ding für damals 300 Mark abkaufen. Aber ich wollte mich nicht davon trennen“, sagt der Mülheimer. Für das Essener Elternhaus gibt er den Truck allerdings her. „Mindestgebot: 250 Euro“, so Werner Schmidt.

Zur Versteigerung des Modells kommt man über die Internetseite des Vereins: https://rollirockers.de oder auch telefonisch unter 0208 88 366 556.