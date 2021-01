Rollerfahrer (10) in Mülheim angefahren - Zeugen gesucht

Mülheim. Beim Abbiegen wurde ein zehnjähriger Rollerfahrer in Mülheim-Broich angefahren und leicht verletzt. Hat zufällig jemand den Unfall beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der am Donnerstagmorgen, 28. Januar, um 7.55 Uhr in Broich passiert ist. An der Einmündung der Maxstraße in die Saarner Straße wurde ein Kind mit Roller angefahren.

Wie die Polizei meldet, bog die Fahrerin (57) eines weißen Seat von der Saarner Straße rechts ab auf die Maxstraße. Im Bereich der Fußgängerfurt touchierte ihr Wagen den zehnjährigen Jungen, der gerade auf seinem Roller die Fahrbahn überquerte.

Junge klagte über Schmerzen, Autofahrerin brachte ihn nach Hause

Die Seat-Fahrerin bemerkte dies zunächst nicht, hörte jedoch einen Hilferuf und hielt sofort an. Da der Junge zwar über Schmerzen klagte, aber erklärte, dass er keine medizinische Hilfe braucht, fuhr sie ihn nach Hause. Trotzdem verständigte die Autofahrerin vorschriftsmäßig die Polizei und meldete den Unfall. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Hergang rekonstruieren zu können. Sie werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

