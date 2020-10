Rohrbruch in Styrum: 40 Häuser waren über Nacht ohne Wasser

Mülheim. 40 Hausanschlüsse in der Augustastraße in Styrum waren in der Nacht zum Freitag ohne Wasser. Die RWW reparierte den Rohrbruch erst am Vormittag.

Rund 40 Hausanschlüsse in der Augustastraße in Styrum waren von Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen ohne Wasser. Ein Rohrbruch an der Baustelle an der Grundschule konnte vom RWW erst im Laufe des Freitagmorgens behoben werden.

Betroffen waren laut Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) die Augustastraße von Oberhausener Straße bis zur Neustadtstraße. Am Schulgelände finden gerade Kanalbauarbeiten statt. Warum die Wasserleitung dort undicht geworden war, konnte die RWW am Freitag nicht sagen.

Die beschädigte Leitung wurde erst am Freitagmorgen repariert

Die Beschädigung der Leitung war am Donnerstag gegen 18 Uhr aufgefallen. Zu Verzögerungen bei der Reparatur des Schadens sei es gekommen, weil für die Vorarbeiten erst ein eigener Tiefbau-Vertragspartner beauftragt werden musste, so eine RWW-Sprecherin. Die Baggerarbeiten hätten etwa bis 23 Uhr gedauert, berichteten Anwohner, die gehofft hatten, das am Abend noch die Reparatur erfolgt.

Die eigentliche Reparatur konnte in der Nacht nicht mehr durchgeführt werden, hieß es seitens der RWW. Gegen 10.30 Uhr am Freitagvormittag sei die Wasserversorgung wieder hergestellt gewesen.