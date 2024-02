Rohrbruch in Mülheims City: Verkehr fließt nur eingeschränkt

Mülheim Die RWW repariert den Schaden aktuell. Mehrere Straßen sind betroffen. Anwohner erhalten Trinkwasser über ein Standrohr an der Viktoriastraße.

Nach einem Rohrbruch in der Mülheimer Innenstadt sind Mitarbeiter der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft aktuell mit der Reparatur beschäftigt.

Der Schaden sei in der Bahnstraße auf Höhe der Hausnummer 24a entstanden, teilte das Unternehmen am Donnerstagfrüh mit. Und versicherte, er werde noch am heutigen Tage repariert. Den betroffenen Anwohnern und Anwohnerinnen von Löhstraße bis Viktoriastraße stelle man für die Dauer der Leitungsreparatur ein Standrohr an der Viktoriastraße Höhe Hausnummer 28 zur Versorgung mit Trinkwasser zur Verfügung.

Auf Mülheims Bahnstraße fließt der Verkehr nur eingeschränkt, aber in beide Richtungen

Der Rohrbruch hat auch Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr: Auf der Bahnstraße fließt er derzeit nur eingeschränkt, aber in beide Richtungen. Die Spur für die Busse muss für den Durchgangsverkehr mitgenutzt werden, so RWW. Von der Viktoriastraße sei die Zufahrt zur Bahnstraße aktuell nicht möglich. Dort müssten Fahrzeuge wenden. Eine Einfahrt in die Viktoriastraße von der Bahnstraße aus ist allerdings möglich.

