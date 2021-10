Rittershow heizt Familien am Flughafen Essen/Mülheim ein

Am Flughafen Essen/Mülheim gibt es vom 22. Oktober bis zum 1. November eine Ritter-Show für Familien. In den Abendvorstellungen wird ein Feuerspektakel zu Pferd präsentiert.

Mülheim. Das Showteam Kaiser schlägt seine Zelte am Flughafen Essen/Mülheim auf. Mittelalter-Ritterturnier will mit Feuerspektakel bei Familien punkten.

Das Showteam Kaiser kommt mit einem großen Mittelalter-Ritterturnier nach Mülheim. Am Flughafen Essen/Mülheim führt eine Reitertruppe vom 22. Oktober bis 1. November Abenteuerliches vor. Stefan Kaiser ist seit 40 Jahren als der Bösewicht „Targo aus den Karpaten“ bekannt. Mit seinen Team-Kollegen – Schauspielern und Profi-Reitern – gestaltet er die Vorstellungen immer wieder neu. Der Veranstalter verspricht eine „aktionsvolle, lustige und familiengerechte Show zwischen Gut und Böse“.

Edle Pferde und mutige Ritter werden am Flughafen Essen/Mülheim reiten. Foto: Bettina Heiler Tina on Tour

Das Team entführt die Besucherinnen und Besucher in das 13. Jahrhundert mit Kostümen, Pferden und Darbietungen. In den Abendvorstellungen soll ein Feuerspektakel zu Pferd präsentiert werden. Die Vorstellungen finden immer freitags um 18.30 Uhr, samstags um 14.30 Uhr und 18.30 Uhr, sonntags um 14.30 Uhr statt. Am Sonntag, 31. Oktober, gibt es um 14.30 Uhr und um 18.30 Uhr Vorstellungen, am 1. November (Allerheiligen) eine Show um 14.30 Uhr. Montags bis donnerstags finden keine Vorstellung statt.

Erwachsene zahlen 14, bzw. 12 Euro Eintritt (Stühle oder Bänke), Kinder (ab 3 bis 14 Jahre): 11, bzw. 9 Euro., Eine Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder): 46, bzw. 38 Euro. Schwerbehinderte (mit gültigem Ausweis) zahlen jeweils die Hälfte. Einlass und Kartenkauf sind jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn möglich. Die Show dauert anderthalb Stunden. Reservierungen und Info per Whatsapp möglich: 01525 - 546 0860.

