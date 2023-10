Ringlokschuppen Mülheim: Cabaret-Show - bunt und divers

Mülheim. Die neue Reihe „House of Namus“ mit Prince Emrah vereint einzigartige Menschen. Start ist in Mülheim. Bühne frei für kunterbunte Kultur!

Der/die Performancekünstler:in Prince Emrah und Interkultur Ruhr bauen im Ruhrgebiet ein Haus für alle. „Für alle, die lieben und leben, wie sie wollen, und so feiern, dass sich die Welt Tanzschritt für Tanzschritt verändert“, präzisieren sie. „House of Namus“ heißt die neue Veranstaltungsreihe, die am 14. Oktober mit einer aufregenden Cabaret-Show im Ringlokschuppen Ruhr beginnt.

„Wir haben in den letzten Monaten vorgebaut. Nun laden wir Euch alle ein, aus House of Namus den Ort zu machen, zu dem wir jeden Monat gemeinsam zurückkehren, um uns, unsere Einzigartigkeit und unsere Verbundenheit miteinander zu feiern,“ sagt Prince Emrah, die/der aus Berlin angereist ist, um eine nachhaltige Beziehung mit dem Projekt Interkultur Ruhr einzugehen. Sie soll mit der neuen Veranstaltungsreihe, die am 14. Oktober in Mülheim eröffnet wird, für alle erfahrbar werden.

In Mülheim: Kaffeesudlesen, Burlesque, Drag-Show

„House of Namus“ sei eine Antwort auf die Frage, was uns im Innersten zusammenhält: die Freude an uns selbst, und an dem, was die/den anderen ausmacht, heißt es. Die Veranstaltungsreihe wird immer wieder verschiedene Formen wie Cabaret, Party, Gazino, Workshops oder Festivals annehmen: Am 11. November folgt in der Bochumer Rotunde eine House of Namus-Party.

In Mülheim begrüßt das „House of Namus“ seine Gäste als neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner (14. Oktober, 19 Uhr) mit Welcome-Shots, Kaffeesudlesen und einem Beauty-Corner. Danach findet eine Cabaret-Show mit atemberaubenden Kostümen und schillernden Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ruhrgebiet und andernorts statt: Burlesque und Drag-Shows, Voguing, Bauchtanz und Gesang sind zu erleben. „Zum Schluss tanzen alle miteinander in die Nacht hinein“, kündigen die Veranstalter an.

Einnahmen gehen an soziales Projekt in Mülheim

Mit dabei sind unter anderem das Kölner Kollektiv „Haus of Audacity“, Drag-Performerin „Amazona the Queen“ aus Mülheim, Drag-Star NRW 2023 Aria Viderci (Gelsenkirchen), die Berliner Hula Hoop-Burlesque- Performerin Dunja von K, die aus Essen stammende DJ Sherryaeri und natürlich Bauchtänzerin, DJ und Performerin Prince Emrah als „Mother of everything“.

Die Einnahmen dieses Events werden an das Projekt „gerne anders!“ gespendet, das in Mülheim vielfältige Angebote für junge LSBTIN* mit Flucht- und Migrationsgeschichte organisiert.

Der Eintritt beträgt: Sozial 5 / Regulär 15 / Soli 30 Euro. Tickets sind über Eventim erhältlich. Weitere Informationen: www.interkultur.ruhr.

