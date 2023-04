Foto: Feuerwehr Mülheim / oh

Blaulicht Riesige Rauchsäule: Kleintransporter brennt in Mülheim aus

Mülheim. In Mülheim-Heißen ist ein geparkter Transporter aus dem Nichts in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Was zu dem Brand bekannt ist.

In Heißen ist ein auf der Bergmannstraße abgestellter Kleintransporter am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Brand geraten.

Aus bislang ungeklärter Ursache hatte das unbeladene Fahrzeug Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Kleintransporter im Vollbrand, samt starker Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Nach circa 60 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

