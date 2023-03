Prof. Dr. Marcus Jäger leitet am St. Marien-Hospital in Mülheim das Contilia Endo-Prothetik-Zentrum und die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederstellungschirurgie. Er lädt Patientinnen und Patienten wieder ein zu „Tischgesprächen“.

Mülheim. Mülheims Tischgespräche zu Gesundheitsthemen erfreuen sich größter Beleibtheit. Zum Thema Rückenleiden gibt es deshalb jetzt einen Extra-Termin.

Die beiden Patientenveranstaltungen „Tischgespräche“ mit Prof. Dr. Markus Jäger im Februar und März waren laut St. Marien-Hospital schnell ausgebucht. Daher gibt es einen Zusatztermin und dieses Mal im größeren Rahmen.

Im Krankenhaus-Café „Maria“ im Klinikgebäude (Eingang Adolfstraße) findet am Dienstag, 4. April, um 16 Uhr ein Tischgespräch mit dem Expertenteam Orthopädie und Unfallchirurgie zum Thema „Rücken“ statt. Im Mittelpunkt der Patientenveranstaltung stehen orthopädische Rückenerkrankungen: Wie verändert sich der Rücken im Laufe des Lebens und was passiert, wenn die Wirbelsäule, zum Beispiel bei einem Unfall, bricht?

Lesen Sie auch:Innovative OP in Mülheim: Patient läuft direkt nach Eingriff

Klinikdirektor bringt Rücken-Experten aus dem, St. Marien-Hospital mit

Das Konzept der Tischgespräche (ein Arzt pro Tisch, nach 20 bis 25 Minuten Arztwechsel) bleibt auch im Café Maria gleich. Ebenfalls gleich bleibe „die lockere Atmosphäre eines gemütlichen Kaffeetrinkens, in dem die Gäste alles über orthopädische Rückenerkrankungen erfahren“, heißt es in der Ankündigung.

Gastgeber ist Klinikdirektor Prof. Dr. Marcus Jäger, der am St. Marien-Hospital das Contilia Endo-Prothetik-Zentrum und die Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederstellungschirurgie leitet. Der ausgewiesene Experte bringt zu den „Tischgesprächen“ sein Team aus Orthopäden und Chirurgen mit. „Alle Fragen zum Kreuz mit dem Kreuz sind erlaubt“, verspricht Jäger, der unter anderem mit seinen Oberärzten Dr. Stephan-Patrick Endres, Dr. Matthias Stanjek und Facharzt Shareef Alkhateeb vor Ort sein wird. Die Veranstaltung dauert zirka 1,5 Stunden.

Die Teilnahme an der Patientenveranstaltung ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen-smh@contilia.de oder über 0208 305-42219 (Maria Hochweis). Anmeldeschluss ist Freitag, 24. März.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim