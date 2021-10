Rezitator Wolfgang Hausmann musste sich eine neue Bühne in Mülheim suchen. Am 18. Oktober liest er erstmals in der Alten Druckerei Heyder in Broich.

Kultur Rezitator findet neues Domizil in alter Druckerei in Mülheim

Mülheim. Wolfgang Hausmann lädt zu Lesungen in Wohnzimmer- atmosphäre. Beim ersten Termin wird heitere Lyrik serviert. Weitere Literaturhäppchen folgen.

Der Literatur verhilft Wolfgang Hausmann mit seinen Lesungen schon seit vielen Jahren zu Aufmerksamkeit. Seine Auftritte in der „Fünte“ und in „Rick’s Café“ sind vielen Mülheimern ein Begriff. Das Kulturzentrum in Heißen und das Innenstadt-Bistro gibt es nicht mehr. Nun hat der Rezitator aber einen neue Bühne gefunden – in der ehemaligen Druckerei Heyder an der Hermannstraße 21 in Broich.

Vorleser werden begleitet von einem Pianisten

In einem hübschen, kleinen Raum am Hinterhof will Hausmann jetzt wieder alle sechs Wochen literarische Kostproben servieren – in gemütlicher „Wohnzimmeratmosphäre“. Er ist der Inhaberin der Räumlichkeiten, eine Kulturfreundin und Kulturförderin, sehr dankbar für das Angebot. Über einen netten kleinen Innenhof ist der Veranstaltungsraum erreichbar. https://www.waz.de/staedte/muelheim/muelheim-lesungen-in-rick-s-cafe-werden-fortgefuehrt-id230564406.html

Die Feuertaufe für den ersten Literatur-Abend in Broich ist schon terminiert. Am Montag, 18. Oktober, wird Wolfgang Hausmann zusammen mit Christa Böhner „heitere und leichtfüßige Lyrik von Christian Morgenstern“ vortragen. Los geht es um 19.30 Uhr. Die beiden Vorleser werden musikalisch begleitet von Michael Lohmann am Piano.

Zwei weitere Lesetermine in Mülheim-Broich stehen schon fest

Christian Morgenstern (1871-1914) war ein deutscher Dichter, Schriftsteller und Übersetzer. Besondere Bekanntheit erreichte seine komische Lyrik, die jedoch nur einen Teil seines Werkes ausmacht.

Der Eintritt zur Lesung ist frei, stattdessen geht aber der Hut rum. Es gilt die 3G-Regel, eine Anmeldung ist erforderlich per Email an wolfgang.hausmann.mh@web.de oder per Telefon unter 0172/2600786

Ein weiterer Termin in der Alten Druckerei steht auch schon fest. Am Montag, 29. November, widmet sich Wolfgang Hausmann dort dem Thema „Joachim Ringelnatz und der Tango“. Bereits am Freitag, 19. November und 19.30 Uhr liest er im Restaurant „Hungry Poet“ am Goetheplatz im Dichterviertel unter dem Titel „Liebe, Spott und Vaterland“ aus Werken von Heinrich Heine vor. Vielleicht gibt es dort dann sogar einen Heine-Burger.

